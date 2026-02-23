Na Coreia do Sul, Lula diz que Brasil produz proteína que não engorda

Siga o A TARDE no Google

Lula no Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 23, durante o Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, que o Brasil produz proteína “para atender a demanda do povo que quer comer muito, mas não quer engordar”.

Em tom de brincadeira na ocasião, Lula disse que iria “esnobar” alguns dados e fazer “propaganda do agronegócio” brasileiro.

Ele destacou que o país tem cerca de 240 milhões de cabeças de gado, com ritmo de abate de 150 mil por dia, produz 25 milhões de frangos diários e 1.800 ovos por segundo.

“Isso significa que, quando o povo da Coreia quiser ter acesso à proteína, não se preocupe. O Brasil estará pronto para atender”, afirmou o presidente.

Lula também ressaltou a importância do multilateralismo, criticou o protecionismo econômico e destacou o Brasil como “um parceiro confiável em um cenário em que a arbitrariedade está se tornando regra”.

Comércio bilateral pequeno

Ainda durante discurso, Lula afirmou que o comércio bilateral de US$ 11 bilhões entre Brasil e Coreia do Sul “é muito pequeno” e tem potencial para ser ampliado.

“Quanto mais rico o comércio, melhor para a Coreia, para o Brasil e para o mundo. Precisamos que as economias cresçam para gerar oportunidade de trabalho e melhorar as condições de vida das pessoas que nós governamos”, concluiu.