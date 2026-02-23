Menu
VIAGEM INTERNACIONAL

Na Coreia do Sul, Lula diz que Brasil produz proteína que não engorda

Em tom de brincadeira, presidente fez "propaganda" do agronegócio brasileiro

Ane Catarine

Por Ane Catarine

23/02/2026 - 10:12 h | Atualizada em 23/02/2026 - 10:33

Lula no Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul
Lula no Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 23, durante o Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, que o Brasil produz proteína “para atender a demanda do povo que quer comer muito, mas não quer engordar”.

Em tom de brincadeira na ocasião, Lula disse que iria “esnobar” alguns dados e fazer “propaganda do agronegócio” brasileiro.

Ele destacou que o país tem cerca de 240 milhões de cabeças de gado, com ritmo de abate de 150 mil por dia, produz 25 milhões de frangos diários e 1.800 ovos por segundo.

“Isso significa que, quando o povo da Coreia quiser ter acesso à proteína, não se preocupe. O Brasil estará pronto para atender”, afirmou o presidente.

Lula também ressaltou a importância do multilateralismo, criticou o protecionismo econômico e destacou o Brasil como “um parceiro confiável em um cenário em que a arbitrariedade está se tornando regra”.

Comércio bilateral pequeno

Ainda durante discurso, Lula afirmou que o comércio bilateral de US$ 11 bilhões entre Brasil e Coreia do Sul “é muito pequeno” e tem potencial para ser ampliado.

“Quanto mais rico o comércio, melhor para a Coreia, para o Brasil e para o mundo. Precisamos que as economias cresçam para gerar oportunidade de trabalho e melhorar as condições de vida das pessoas que nós governamos”, concluiu.

x