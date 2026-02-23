Antibiótico usado no tratamento de infecções bacterianas é recolhido pela Anvisa

Siga o A TARDE no Google

Troca representa risco de erro de medicação - Foto: Ilustrativa/Frepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a suspensão imediata do lote 111770C do antibiótico injetável Kefadim 1 g, indicado para infecções bacterianas graves, fabricado pela empresa Antibióticos do Brasil Ltda., após identificar falha no processo de embalagem.

Segundo o órgão, caixas rotuladas como Kefadim (ceftazidima) continham, na verdade, frascos de Kefazol (cefazolina), que possuem princípios ativos diferentes e indicações distintas. A irregularidade foi classificada como desvio de qualidade.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo coma a Anvisa, a troca representa risco de erro de medicação, principalmente em ambiente hospitalar, podendo causar falha no tratamento, uso inadequado de antibiótico e atraso na recuperação do paciente.

Para que serve o medicamento?

O Kefadim 1 g (ceftazidima) é um antibiótico injetável, indicado para infecções bacterianas graves (pulmão, pele, trato urinário, meningite, ossos e articulações). Administrado por via intravenosa ou intramuscular em ambiente hospitalar, o pó deve ser reconstituído antes do uso.

Orientação da Anvisa

A Anvisa orienta que hospitais e clínicas suspendam imediatamente o uso do lote afetado, isolem o estoque e sigam as instruções da fabricante para devolução. Até o momento, não há registro de eventos adversos relacionados ao caso.