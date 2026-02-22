Menu
OPORTUNIDADE

Inscrições para Mais Médicos Especialistas encerram neste domingo

Programa vai contratar 1.206 profissionais em 16 especialidades prioritárias do SUS

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/02/2026 - 16:28 h

Estão sendo ofertadas mais de 1,2 mil vagas
O governo federal encerra neste domingo, 22, as inscrições para o novo edital do Mais Médicos Especialistas, que vai contratar 1.206 profissionais em 16 especialidades prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS). O programa busca reforçar áreas como anestesiologia, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, oncologia e radioterapia, entre outras.

Médicos interessados devem acessar a plataforma UNA-SUS para escolher pelo menos um município e um estabelecimento de saúde, podendo indicar até dois locais de atuação, inclusive em estados diferentes, respeitando a ordem de preferência.

O programa oferece bolsa fixa de R$ 10 mil, com possibilidade de parte variável de R$ 5 mil a R$ 10 mil, de acordo com o grau de vulnerabilidade do município, além de ajuda de custo para imersões presenciais nas instituições formadoras.

Segundo informações do Ministério da Saúde, “o repasse está condicionado à participação efetiva nas atividades previstas no edital, com carga horária semanal de 20 horas, das quais 16 serão dedicadas a atividades assistenciais, e não estabelece vínculo empregatício”. O programa reforça a assistência em localidades que necessitam de especialistas, ampliando o acesso da população a serviços de saúde de qualidade.

Especialidades

  • anestesiologia;
  • cirurgia geral;
  • cirurgia do aparelho digestivo;
  • cirurgia oncológica;
  • coloproctologia;
  • ginecologia e obstetrícia;
  • cardiologia;
  • endoscopia digestiva;
  • gastroenterologia;
  • oncologia clínica;
  • radioterapia;
  • radiologia;
  • mastologia;
  • otorrinolaringologia;
  • patologia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

