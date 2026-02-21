VARÍOLA DOS MACACOS
Brasil registra 55 casos de Mpox em 2026 e mantém vigilância reforçada
Na Bahia, apenas um caso foi confirmado até o momento
Por Andrêzza Moura
Apesar da queda significativa em relação a 2025, quando mais de mil casos foram registrados, o Brasil contabilizou 55 confirmações de Mpox, até o momento em 2026, segundo dados do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNE-VIG), ligado ao Ministério da Saúde.
A doença, causada pelo vírus MPXV , popularmente conhecida como varíola dos macacos, se transmite por contato direto com lesões, fluidos corporais ou objetos contaminados. Segundo o órgão, a maioria dos pacientes apresenta sintomas leves ou moderados, sem complicações graves.
Os sinais mais comuns incluem febre, calafrios, dores no corpo, gânglios inchados e erupções na pele, que duram geralmente entre duas e quatro semanas. O Ministério da Saúde reforça a importância de medidas preventivas simples, como evitar contato com lesões, não compartilhar itens pessoais e manter higienização das mãos.
Na Bahia, casos são descartados e risco permanece baixo
No estado, sete possíveis casos foram notificados este ano, mas apenas um foi confirmado após análise laboratorial. Os demais foram descartados. O caso confirmado envolveu um morador atendido em Salvador, mas que possivelmente contraiu a doença em São Paulo. Até agora, não há registro de óbitos relacionados à mpox na Bahia, segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa) e do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA).
Embora os números atuais sejam menores que os do ano anterior, as autoridades reforçam que o monitoramento contínuo e a detecção precoce são fundamentais para controlar a circulação do vírus, protegendo a população e evitando novas infecções.
