SAÚDE
VARÍOLA DOS MACACOS

Brasil registra 55 casos de Mpox em 2026 e mantém vigilância reforçada

Na Bahia, apenas um caso foi confirmado até o momento

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/02/2026 - 16:32 h

Já foram 55 casos registrados este ano no Brasil
Apesar da queda significativa em relação a 2025, quando mais de mil casos foram registrados, o Brasil contabilizou 55 confirmações de Mpox, até o momento em 2026, segundo dados do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNE-VIG), ligado ao Ministério da Saúde.

A doença, causada pelo vírus MPXV , popularmente conhecida como varíola dos macacos, se transmite por contato direto com lesões, fluidos corporais ou objetos contaminados. Segundo o órgão, a maioria dos pacientes apresenta sintomas leves ou moderados, sem complicações graves.

Os sinais mais comuns incluem febre, calafrios, dores no corpo, gânglios inchados e erupções na pele, que duram geralmente entre duas e quatro semanas. O Ministério da Saúde reforça a importância de medidas preventivas simples, como evitar contato com lesões, não compartilhar itens pessoais e manter higienização das mãos.

Na Bahia, casos são descartados e risco permanece baixo

No estado, sete possíveis casos foram notificados este ano, mas apenas um foi confirmado após análise laboratorial. Os demais foram descartados. O caso confirmado envolveu um morador atendido em Salvador, mas que possivelmente contraiu a doença em São Paulo. Até agora, não há registro de óbitos relacionados à mpox na Bahia, segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa) e do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA).

Embora os números atuais sejam menores que os do ano anterior, as autoridades reforçam que o monitoramento contínuo e a detecção precoce são fundamentais para controlar a circulação do vírus, protegendo a população e evitando novas infecções.

