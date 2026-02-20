Secretaria de Saúde da Bahia atualiza casos de Mpox no estado em 2026

Um dos sintomas da Mpox é o surgimento de erupções cutâneas ou lesões na pele - Foto: Divulgação

A Secretária de Saúde da Bahia (Sesab) atualizou a situação das notificações do vírus Mpox (Monkeypox), mais conhecido como varíola dos macacos. Ao todo, foram sete possíveis casos registrados no estado em 2026.

O comunicado foi divulgado pela Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep), em articulação com o CIEVS Bahia e com apoio do Laboratório Central de Saúde Pública Prof. Gonçalo Moniz (Lacen-BA).

Três casos já haviam sido descartados, enquanto dois estavam em análise e outros dois foram confirmados – o que mudou neste último relatório após a conclusão de etapas do fluxo laboratorial confirmatório e da investigação epidemiológica.

Relatório atualizado

Um dos casos confirmados, registrado em Vitória da Conquista, foi reclassificado nos sistemas oficiais para varicela, doença popularmente conhecida como catapora. Já o outro caso, envolvendo um morador da cidade de Osasco, em São Paulo, foi atualizado como o único caso confirmado de Mpox na Bahia em 2026.

Ainda assim, o CIEVS Bahia solicitou ao Ministério da Saúde a retificação do estado de notificação para São Paulo, permanecendo na Bahia o registro do atendimento assistencial realizado em Salvador, já que o paciente já chegou ao estado com sintomas e apontou São Paulo como provável local de contaminação.

Os outros dois casos que estavam em análise também foram descartados. Até o momento, não há registro de óbito por Mpox na Bahia.