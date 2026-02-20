Menu
HOME > SAÚDE
RELATÓRIO

Secretaria de Saúde da Bahia atualiza casos de Mpox no estado em 2026

Estado registrou sete possíveis casos da chamada "varíola dos macacos" neste ano

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

20/02/2026 - 20:00 h | Atualizada em 20/02/2026 - 20:39

Um dos sintomas da Mpox é o surgimento de erupções cutâneas ou lesões na pele
Um dos sintomas da Mpox é o surgimento de erupções cutâneas ou lesões na pele -

A Secretária de Saúde da Bahia (Sesab) atualizou a situação das notificações do vírus Mpox (Monkeypox), mais conhecido como varíola dos macacos. Ao todo, foram sete possíveis casos registrados no estado em 2026.

O comunicado foi divulgado pela Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep), em articulação com o CIEVS Bahia e com apoio do Laboratório Central de Saúde Pública Prof. Gonçalo Moniz (Lacen-BA).

Três casos já haviam sido descartados, enquanto dois estavam em análise e outros dois foram confirmados – o que mudou neste último relatório após a conclusão de etapas do fluxo laboratorial confirmatório e da investigação epidemiológica.

Relatório atualizado

Um dos casos confirmados, registrado em Vitória da Conquista, foi reclassificado nos sistemas oficiais para varicela, doença popularmente conhecida como catapora. Já o outro caso, envolvendo um morador da cidade de Osasco, em São Paulo, foi atualizado como o único caso confirmado de Mpox na Bahia em 2026.

Ainda assim, o CIEVS Bahia solicitou ao Ministério da Saúde a retificação do estado de notificação para São Paulo, permanecendo na Bahia o registro do atendimento assistencial realizado em Salvador, já que o paciente já chegou ao estado com sintomas e apontou São Paulo como provável local de contaminação.

Os outros dois casos que estavam em análise também foram descartados. Até o momento, não há registro de óbito por Mpox na Bahia.

Tags:

mpox Notificações de Saúde Saúde Bahia Varíola dos macacos

