Dose única: veja quem já pode tomar a vacina nacional da dengue

O Brasil deu um passo histórico na autonomia da saúde pública nesta semana. O Ministério da Saúde deu início à vacinação contra a dengue utilizando o imunizante 100% nacional desenvolvido pelo Instituto Butantan. Diferente da vacina japonesa aplicada anteriormente, a fórmula brasileira é aplicada em dose única e protege contra os quatro sorotipos da doença.

Nesta primeira fase, o foco total está nos profissionais de saúde da Atenção Primária, que atuam diretamente na linha de frente das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Ao todo, 1,2 milhão de trabalhadores, incluindo médicos, enfermeiros, agentes comunitários e equipes de apoio (como limpeza e segurança), serão imunizados para garantir que a rede de assistência permaneça fortalecida.

Calendário para a população e eficácia

A expectativa para o público em geral é positiva. A ampliação da vacinação contra a dengue para adultos de 15 a 59 anos está prevista para o segundo semestre de 2026. O cronograma começará pelos mais velhos (a partir de 59 anos) e descerá gradualmente conforme a capacidade de produção do Butantan.

Os números da nova vacina impressionam:

74,7% de eficácia contra a dengue sintomática;

89% de proteção contra formas graves e sinais de alarme;

Dose única, facilitando a adesão e a logística do SUS.

Parceria com a China e aumento na produção

Para garantir que a vacina chegue a todos os brasileiros, o Governo Federal firmou uma parceria estratégica com a empresa chinesa WuXi Vaccines. Com a transferência de tecnologia, a capacidade de produção nacional poderá aumentar em até 30 vezes, permitindo uma cobertura vacinal muito mais ampla e rápida.

Atualmente, três cidades-piloto já realizam a vacinação em adolescentes e adultos de 15 a 59 anos para avaliar o impacto na dinâmica populacional: Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG).

Cenário Epidemiológico: casos em queda

Os dados de 2025 mostram que o Brasil está no caminho certo: houve uma redução de 74% nos casos de dengue em comparação a 2024. O número de óbitos também caiu 72%, registrando 1,7 mil mortes contra as 6,3 mil do ano anterior.

No entanto, o Ministério da Saúde alerta que a vacina é uma ferramenta complementar e que a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti continua sendo a principal forma de combate.