Ozempic Natural é proibido pela Anvisa devido a irregularidades

Medida foi adotada pela Anvisa na quarta-feira, 18 - Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 20, uma série de medidas preventivas contra produtos e empresas que apresentam irregularidades sanitárias. O órgão proíbe a comercialização, propaganda e uso das medicações.

As decisões, tomadas na última quarta-feira, 18, variam entre a suspensão de publicidade e a proibição total de comercialização e uso de determinados lotes e marcas.

Restrição publicitária para o Canabidiol

Diferente de outros itens da lista, o Canabidiol produzido pela Prati-Donaduzzi não teve sua comercialização ou uso proibidos. A determinação da Anvisa para os lotes sob as autorizações 125680313 e 125680358 refere-se exclusivamente à suspensão de publicidade e propaganda.

Suspensões e apreensões no setor de suplementos

Por outro lado, produtos que utilizam termos comerciais não autorizados, como o chamado "Ozempic Natural", sofreram sanções mais severas. A marca Shoopnatu e a Calixto e Alberton tiveram lotes proibidos e apreendidos por irregularidades na formulação e divulgação de promessas terapêuticas sem comprovação científica para suplementos alimentares.

