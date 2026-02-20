Menu
SAÚDE

Ozempic Natural é proibido pela Anvisa devido a irregularidades

Medida foi adotada pela Anvisa na quarta-feira, 18

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/02/2026 - 10:15 h | Atualizada em 20/02/2026 - 17:06

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 20, uma série de medidas preventivas contra produtos e empresas que apresentam irregularidades sanitárias. O órgão proíbe a comercialização, propaganda e uso das medicações.

As decisões, tomadas na última quarta-feira, 18, variam entre a suspensão de publicidade e a proibição total de comercialização e uso de determinados lotes e marcas.

Restrição publicitária para o Canabidiol

Diferente de outros itens da lista, o Canabidiol produzido pela Prati-Donaduzzi não teve sua comercialização ou uso proibidos. A determinação da Anvisa para os lotes sob as autorizações 125680313 e 125680358 refere-se exclusivamente à suspensão de publicidade e propaganda.

Suspensões e apreensões no setor de suplementos

Por outro lado, produtos que utilizam termos comerciais não autorizados, como o chamado "Ozempic Natural", sofreram sanções mais severas. A marca Shoopnatu e a Calixto e Alberton tiveram lotes proibidos e apreendidos por irregularidades na formulação e divulgação de promessas terapêuticas sem comprovação científica para suplementos alimentares.

Veja mais:

  • Pharma Imports: Opdivo 100mg (ACW7159) e 40mg (ACS8612);
  • Exata Comercial: Prepagações magistrais (manipulados ate 10/12/2025);
  • 1Farma: Maleato de Enalapril – 20mg (lotes: 2427112, 2427068, 2427108, 227111);
  • Quimfa: Tirzec (todos os lotes);
  • Ephi Medicamentos: Quaisquer medicamentos;
  • Manipulação Stevia: Todas as preparações magistrais;
  • Empresa não identificada: Enhertu (416466);
  • Danielli manipulação: Todos os produtos;
  • Todas as farmácias magistrais: Nesterone (todasasmarcas que contém o ativo);
  • Empresa não identificada: Tirzepatida 15mg (L61373);
  • ShoopNatu: todos os lotes Ozempic Natural, Maca Mulher, Peruvian Maca Black, Cogumelo Juba de Leão, Glaumannan;
  • Morizedam: Todos os produtos;
  • Magaraz: Xarope Magaraz Ação Eficaz (todos);
  • Empresa não identificada: Todos os lotes de Boldetone 300, Test P 100, Test C 300, Masteron P 100, Test E 300, Anadrol 50, Sustanon 300, Arimidez 1, Cytomel 0.25, Anavar 10;
  • Empresa não identificada: Monjauro (D838838);
  • Calixto e Alberton: Flora Caps (Ora Pro Nobis Líquido, Calmin, Canela de Velho Líquido, Ginko Biloba, Ginko Biloba com Castanha da Índia, Ora Pro Nobis, Ginkocen M.B.C), Unilife (Ora Pro Nobis), Seiva Real (Canela de Velho Cápsula Seiva Real, Ginko Biloba em cápsulas, Ozempic Natural, Canela de velho com Sucupira) e Ozempic Natural Super Chá;
  • Empresa não identificada: Botox (67936C3);
  • Prati Donaduzzi: suspensão apenas de publicidade e propaganda de todos os lotes de Canabidiol (Aut. 125680313 e 125680358);
  • Hypofarma: Furosemida 10mg (25061165);
  • Bios Farmaceutica: Todas as preparações magistrais (lotes válidos e manipulados até 26/1/2026);
  • Elmeco: Todas as preparações magistrais estéreis, Nesterone e implantes de testosterona manipulados.

