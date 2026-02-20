DOENÇA DEGENERATIVA
Conheça Esclerose Lateral Amiotrófica, doença que matou Eric Dane
Enfermidade costuma atingir pessoas entre 55 e 75 anos, afetando neurônios motores
Por Luiza Nascimento
Amorte do ator Eric Dane, astro de séries de destaque como "Grey's Anatomy" e "Euphoria", nesta quinta-feira, 19, reacendeu o alerta e a curiosidade sobre a esclerose lateral amiotrófica (ELA).
O artista, que tinha 53 anos, revelou o diagnóstico em abril de 2025 e, desde então, realizou algumas aparições públicas e, em cada uma delas era possível ver o avanço da doença degenerativa.
Entenda a ação da doença
A principal característica da ELA é o comprometimento dos movimentos de forma progressiva, podendo acontecer lentamente ou rapidamente, dependendo do estágio e tipo da doença e também do tratamento.
Em entrevista ao Portal A TARDE, Ana Flávia Freire, neurologista do Hospital da Bahia e da AMO explicou como a doença age.
"É uma doença neurodegenerativa que afeta os neurônios motores, ou seja, todo estímulo motor é comprometido progressivamente com essa doença", explicou a médica.
A enfermidade, que atinge a medula espinhal, atrofia os músculos pois afeta os neurônios motores, células responsáveis por enviar comandos do cérebro para o corpo. Com o avanço, os neurônios se desgastam ou morrem, o que impede a comunicação entre os órgãos.
Assim, o paciente acaba perdendo força muscular e passa a enfrentar dificuldades de realizar movimentos simples, como andar, sentar, falar, comer, precisando sempre de auxílio.
Avançada, a doença compromete outros sistemas, impedindo até mesmo a respiração.
Sintomas
- Fraqueza nos braços;
- Fraqueza nas pernas;
- Cãibras frequentes;
- Contrações musculares involuntárias;
- Dificuldade para realizar atividades simples como andar, subir escadas ou falar;
- Engasgos frequentes;
- Perda de peso;
- Dificuldade para respirar.
"E algo importante é que a cognição, a mente, é preservada no curso da doença", pontuou a especialista.
Tratamento
Apesar do avanço científico, ainda há cura para a ELA e os pacientes costumam viver entre três e cinco anos após o diagnóstico.
No entanto, o tratamento pode retardar a progressão dos sintomas e oferecer qualidade de vida, através de medicamentos, fisioterapia e acompanhamento com profissionais como fonoaudiólogo, terapeuta e neurologista.
"Dependendo do diagnóstico precoce e do acompanhamento, a gente, com certeza, tem visto histórias incríveis de superação e de preservação da qualidade de vida até os momentos mais avançados da doença", comemorou.
Causas
As causas também são incompreendidas, o que dificulta na busca pelo tratamento, no entanto, a doença é mais comum entre 55 e 75 anos.
Além disso, a genética também influencia, portanto, se há casos na família, é importante investigar.
A ciência estuda alterações químicas no cérebro e fatores autoimunes como causas.
