Morre Eric Dane, ator de ‘Grey’s Anatomy’ e ‘Euphoria’, aos 53 anos

Eric Dane, conhecido por seus papéis em Grey's Anatomy e Euphoria, morreu nesta quinta-feira, 19, aos 53 anos. A informação foi confirmada por seus representantes, que informaram que o ator faleceu em decorrência de esclerose lateral amiotrófica (ELA), também chamada de doença de Lou Gehrig, menos de um ano após tornar público o diagnóstico.

Em nota, a família afirmou que ele passou os últimos dias “cercado por amigos queridos, sua esposa dedicada e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo”, e pediu privacidade neste momento delicado.

O comunicado também destacou o engajamento do ator após a descoberta da doença: “Ao longo de sua jornada com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado pela conscientização e pesquisa, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma luta. Ele fará muita falta e será sempre lembrado com amor”.

Trajetória como ator

Nascido em 9 de novembro de 1972, na Califórnia, Dane perdeu o pai, oficial da Marinha, aos 7 anos. Após o ensino médio, mudou-se para Los Angeles para investir na carreira artística. No início, participou de produções como Saved by the Bell, Married... with Children, Charmed, além do filme X-Men: The Last Stand e da série Gideon's Crossing.

O reconhecimento internacional veio em 2006, ao interpretar o Dr. Mark Sloan, o “McSteamy”, em Grey’s Anatomy, papel que viveu até 2012 e reprisou em 2021. Em 2019, surpreendeu o público ao assumir o papel de Cal Jacobs em Euphoria. Também protagonizou The Last Ship, cuja produção foi temporariamente interrompida em 2017 enquanto ele tratava um quadro de depressão.

Luta contra a ELA

Em abril de 2025, o ator anunciou o diagnóstico de ELA, doença degenerativa que compromete progressivamente os movimentos, a fala e a respiração. Desde então, passou a atuar como porta-voz da causa. Em junho daquele ano, declarou em Washington: “Alguns de vocês podem me conhecer por séries de TV, como Grey’s Anatomy, onde interpreto um médico. Mas estou aqui hoje para falar brevemente como um paciente lutando contra a ELA”.

Em setembro de 2025, foi reconhecido pela ALS Network como Defensor do Ano, pelo trabalho de conscientização.

Sua biografia, Book of Days: A Memoir in Moments, será publicada em 2026 pela Penguin Random House. Segundo a editora, o livro reúne memórias marcantes da vida do ator, incluindo os bastidores de Grey’s Anatomy, o nascimento das filhas e o enfrentamento da doença.