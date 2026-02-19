Menu
5 filmes novos e em alta na Netflix que você precisa ver agora

Do suspense à ficção científica, títulos que dominam o TOP 10 da plataforma viram aposta certa para maratonar após o Carnaval

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

19/02/2026 - 12:18 h

Esses filmes da Netflix são ideais para quem busca algo para maratonar
Com a sexta-feira chegando e o fim de semana cada vez mais perto, muita gente já começa a procurar algo para assistir depois da curtição do Carnaval. Após dias intensos de festa, surge a dúvida clássica: o que assistir e o que maratonar na Netflix?

A plataforma segue atualizando diariamente o ranking dos conteúdos mais vistos, e alguns filmes vêm ganhando destaque entre os assinantes ao aparecerem entre os títulos mais populares do momento. As produções reúnem gêneros variados e agradam diferentes perfis de público.

Entre ficção científica, suspense, comédia e histórias baseadas em acontecimentos reais, os longas que viralizaram recentemente mostram a força do catálogo da plataforma. Todos os títulos citados estão atualmente no TOP 10 da Netflix, reforçando o interesse do público.

Pensando em quem quer aproveitar o momento para escolher algo sem perder tempo procurando, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para dar o play agora mesmo.

5 filmes para assistir AGORA na Netflix

Prometheus

Cena de Prometheus
Cena de Prometheus | Foto: Divulgação

Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) e Charlie Holloway (Logan Marshall-Green) são exploradores que encontram a mesma pintura em várias cavernas na Terra. Com base nisto, eles desenvolvem uma teoria em que a pintura aponta para um lugar específico do universo, que teria alguma relação com o início da vida no planeta. A dupla convence um milionário, Peter Weyland (Guy Pearce), a bancar uma cara expedição interestelar para investigar o assunto.

Desta forma, Elizabeth e Charlie entram para a tripulação da nave Prometheus, composta pelo robô David (Michael Fassbender), a diretora Meredith Vickers (Charlize Theron), o capitão Janek (Idris Elba), entre outros. Encantados com a descoberta de um novo mundo, eles não percebem que o local também guarda perigos inesperados.

Salve Geral: Irmandade

Cena de Salve Geral: Irmandade
Cena de Salve Geral: Irmandade | Foto: Divulgação

Salve Geral: Irmandade acompanha o cenário e os personagens da série Irmandade, dessa vez sob um perigo ainda maior quando os principais líderes criminosos são transferidos para prisões de segurança máxima. A decisão desencadeia uma série de acontecimentos que ampliam o conflito entre autoridades e a facção.

A filha de 18 anos de Edson é sequestrada por policiais corruptos, enquanto Cristina tenta resgatá-la. Paralelamente, a organização ordena o famoso Salve Geral, uma sequência de ataques violentos que mergulha a cidade de São Paulo em caos absoluto.

Joe e a Viagem de Carro

Cena de Joe e a Viagem de Carro
Cena de Joe e a Viagem de Carro | Foto: Divulgação

Em Joe e a Viagem de Carro, Joe acompanha o neto B.J numa viagem até a faculdade do jovem após sua formatura no ensino médio. O que parecia apenas uma visita ao campus se transforma em uma jornada cheia de reflexões e descobertas pessoais.

Durante o trajeto, diferenças geracionais e visões de mundo entram em choque, criando situações divertidas e emocionantes. A convivência da dupla pelas estradas americanas rende aprendizados inesperados e momentos hilários.

Heart Eyes

Cena de Heart Eyes
Cena de Heart Eyes | Foto: Divulgação

Enquanto fazem hora extra no Dia dos Namorados, dois colegas de trabalho acabam sendo confundidos com um casal pelo misterioso assassino conhecido como Heart Eyes. O equívoco transforma uma noite comum em uma corrida desesperada pela sobrevivência.

Agora, eles precisam atravessar a noite mais romântica do ano tentando escapar do perigo. O suspense mistura tensão e humor enquanto os personagens tentam entender o que está acontecendo e permanecer vivos.

O Mundo Vai Tremer

Cena de O Mundo Vai Tremer
Cena de O Mundo Vai Tremer | Foto: Divulgação

A produção apresenta a história real nunca antes contada sobre um grupo de judeus que tentou escapar de uma prisão alemã durante o Holocausto. O objetivo era se tornar as primeiras testemunhas dos horrores vividos nos campos de concentração.

Em 19 de janeiro de 1942, Solomon Wiener e Michael Podchlebnik escapam do primeiro campo de extermínio nazista, tornando-se as primeiras pessoas no mundo a fornecer relatos de testemunhas oculares do assassinato sistemático de judeus pelo Terceiro Reich.

