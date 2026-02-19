Menu
SUCESSO

Filme de ação brasileiro surpreende e domina a Netflix global

Produção superou ‘Guerreiras do K-Pop’ e ‘Como Treinar o seu Dragão’

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/02/2026 - 9:14 h

Salve Geral: Irmandade’, spin-off da atração protagonizada por Naruna Costa e Seu Jorge, se tornou o segundo filme mais visto da Netflix em todo o mundo na última semana. A produção nacional superou sucessos como ‘Guerreiras do K-Pop’ e o live-action de ‘Como Treinar o seu Dragão’.

O longa situado no universo de ‘Irmandade’ (2019-2022) conseguiu 8 milhões de visualizações completas no período de 9 a 15 de fevereiro, segundo a Netflix. Como foi lançado no dia 11, teve ainda menos tempo para acumular o máximo possível de views.

O filme também conquistou o primeiro lugar na lista de filmes mais vistos de nove países: Brasil, Bélgica, Chipre, Eslovênia, Ilhas Maurício, Luxemburgo, Nigéria, Portugal e Suíça.

A audiência foi suficiente para que Salve Geral liderasse entre os longas de língua não inglesa, ficando atrás apenas da comédia ‘Joe e a Viagem de Carro’, dirigido, escrito e estrelado por Tyler Perry, um fenômeno entre a população negra dos Estados Unidos. A produção foi assistida por 12,5 milhões de contas.

Qual a história de Salve Geral: Irmandade?

O filme mostra a vida de Cristina (Naruna Costa) virando do avesso após o sequestro da sobrinha, Elisa (Camilla Damião), filha de Edson (Seu Jorge), líder de uma facção criminosa.

Com o sequestro da jovem, São Paulo entra em um verdadeiro estado de guerra, com confrontos violentos entre criminosos e policiais corruptos, tornando a linha entre vingança e justiça cada vez mais tênue.

Não precisa ver nada antes

Salve Geral funciona como uma trama independente. Por isso, não é preciso ter visto Irmandade para entender a trama do filme. Porém, quem acompanhou a atração original vai pegar algumas referências.

x