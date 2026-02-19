Tom Noonan, ator de RoboCop, morre aos 74 anos

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação

O ator americano Tom Noonan morreu, no último sábado, 14, aos 74 anos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 18, pela atriz Karen Sillas, através das redes sociais.

“Que privilégio e que diversão incrível foi trabalhar com esse homem e chamá-lo de amigo até o fim”, lamentou a artista Sillas.

Os dois trabalharam juntos em “Romance Entre Amigos”. Além disso, Noonan ficou conhecido por estrelar grandes destaques no cinema. Em "RoboCop 2" (1990) ele viveu Cain, em "Caçador de Assassinos" (1986) Francis Dollarhyde e e em "Arquivo X" (1993) serial killer Francis Dollarhyde.

Relembre trajetória

Noonan iniciou a carreira nos palcos de Nova York na década de 1970, com a peça "A Criança Enterrada" (1978), de Sam Shepard. Após consolidar sua base no teatro off-Broadway, ingressou no cinema nos anos 1980.

Além de ator, Noonan atuou como diretor, em "Romance Entre Amigos" (1994). Seus último trabalho de destaque foi dublando a animação "Anomalisa", indicada ao Oscar em 2016.