HOME > CINEINSITE
Lázaro Ramos será diretor de novo filme gravado no Nordeste

Ator comanda produção internacional ao lado de outro baiano

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

19/02/2026 - 19:15 h

Lázaro Ramos já tem um novo projeto para comandar nos bastidores do cinema
Lázaro Ramos já tem um novo projeto para comandar nos bastidores do cinema. O artista vai dirigir o longa 'Mais Que Irmãos' em parceria com o também baiano Sérgio Machado, realizador de títulos como 'Madame Satã' e 'Cidade Baixa'. A produção mergulha na relação intensa entre um cantor e um poeta, explorando os vínculos afetivos e criativos que os unem.

Segundo a revista Variety, Ramos também deve aparecer em cena, acumulando as funções de diretor e ator. A narrativa acompanha dois amigos atravessando um ponto decisivo de suas trajetórias pessoais e profissionais. Ao embarcarem em uma viagem, eles se veem diante de debates e descobertas que atravessam política, música e questões existenciais.

Durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim, o cineasta comemorou o início das filmagens. Ele destacou a satisfação de comandar seu quarto longa-metragem e de contribuir para um momento em que o cinema brasileiro está fazendo sucesso ao contar histórias do país.

“Essa viagem pelo Nordeste daquela época revelará elementos fundamentais do Brasil de hoje, além de me permitir falar sobre como a arte move nossas vidas, independentemente de trabalharmos com ela ou não”, afirmou.

cinema brasileiro cultura nordestina Festival de Cinema de Berlim lázaro ramos

