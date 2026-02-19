NOVIDADE
Lázaro Ramos será diretor de novo filme gravado no Nordeste
Ator comanda produção internacional ao lado de outro baiano
Por Bianca Carneiro
Siga o A TARDE no Google
Lázaro Ramos já tem um novo projeto para comandar nos bastidores do cinema. O artista vai dirigir o longa 'Mais Que Irmãos' em parceria com o também baiano Sérgio Machado, realizador de títulos como 'Madame Satã' e 'Cidade Baixa'. A produção mergulha na relação intensa entre um cantor e um poeta, explorando os vínculos afetivos e criativos que os unem.
Segundo a revista Variety, Ramos também deve aparecer em cena, acumulando as funções de diretor e ator. A narrativa acompanha dois amigos atravessando um ponto decisivo de suas trajetórias pessoais e profissionais. Ao embarcarem em uma viagem, eles se veem diante de debates e descobertas que atravessam política, música e questões existenciais.
Leia Também:
Durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim, o cineasta comemorou o início das filmagens. Ele destacou a satisfação de comandar seu quarto longa-metragem e de contribuir para um momento em que o cinema brasileiro está fazendo sucesso ao contar histórias do país.
“Essa viagem pelo Nordeste daquela época revelará elementos fundamentais do Brasil de hoje, além de me permitir falar sobre como a arte move nossas vidas, independentemente de trabalharmos com ela ou não”, afirmou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes