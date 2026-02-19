Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTREIAS

Roteiro do crime: 4 séries policiais imperdíveis para ver em 2026

Prime Video vira o 'paraíso do crime' com estreias de peso

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

19/02/2026 - 19:33 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Um dos destaques é Scarpetta, protagonizada por Nicole Kidman
Um dos destaques é Scarpetta, protagonizada por Nicole Kidman -

Se você é fã de um bom mistério, prepare a pipoca. O Prime Video se tornou uma opção para os amantes de thrillers policiais. Sob o selo 'Crime on Prime', o streaming reuniu um elenco de elite, de Nicole Kidman a Colin Firth, para dar vida às obras dos maiores autores de best-sellers do mundo.

Confira os destaques que você não pode deixar passar:

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

1. Detetive Alex Cross (2ª Temporada)

Após um sucesso estrondoso de 40 milhões de espectadores, Aldis Hodge retorna como o icônico personagem de James Patterson. Desta vez, Cross está na caça de um vigilante implacável que decidiu fazer "justiça" contra bilionários corruptos. É tensão pura.

2. 56 Dias: O romance que termina em crime

Baseada no livro de Catherine Ryan Howard, esta série é o "thriller do momento". Um casal se apaixona rápido demais e, 56 dias depois, um corpo é encontrado no apartamento. A trama alterna entre a paixão inicial e uma investigação sombria que tenta responder: quem matou quem?

Leia Também:

Lázaro Ramos será diretor de novo filme gravado no Nordeste
Filme de ação brasileiro surpreende e domina a Netflix global
O Agente Secreto vence grande prêmio no Spirit Awards

3. Jovem Sherlock (Estreia em 4 de março)

Dimentique o Sherlock tradicional. Pelas mãos de Guy Ritchie, veremos um Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) jovem, rebelde e carismático em seu primeiro caso real. O elenco é estelar: Colin Firth, Joseph Fiennes e Max Irons em uma conspiração global.

4. Scarpetta (Estreia em 11 de março)

Nicole Kidman assume o papel da lendária médica legista Kay Scarpetta, criada por Patricia Cornwell. Na trama, ela precisa usar seu olhar perspicaz para caçar um serial killer enquanto luta para que um caso do passado não destrua sua carreira de quase três décadas.

Todas essas produções estarão disponíveis para membros Prime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aldis Hodge Nicole Kidman Prime Video

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Um dos destaques é Scarpetta, protagonizada por Nicole Kidman
Play

‘O Morro dos Ventos Uivantes’ aposto no sexo como provocação

Um dos destaques é Scarpetta, protagonizada por Nicole Kidman
Play

Romance, ação e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Um dos destaques é Scarpetta, protagonizada por Nicole Kidman
Play

O filme brasileiro com ação explosiva que acaba de chegar à Netflix

Um dos destaques é Scarpetta, protagonizada por Nicole Kidman
Play

Na Netflix: o filme de ação com Bad Bunny para os fãs de John Wick

x