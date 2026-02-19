Roteiro do crime: 4 séries policiais imperdíveis para ver em 2026

Siga o A TARDE no Google

Se você é fã de um bom mistério, prepare a pipoca. O Prime Video se tornou uma opção para os amantes de thrillers policiais. Sob o selo 'Crime on Prime', o streaming reuniu um elenco de elite, de Nicole Kidman a Colin Firth, para dar vida às obras dos maiores autores de best-sellers do mundo.

Confira os destaques que você não pode deixar passar:

1. Detetive Alex Cross (2ª Temporada)

Após um sucesso estrondoso de 40 milhões de espectadores, Aldis Hodge retorna como o icônico personagem de James Patterson. Desta vez, Cross está na caça de um vigilante implacável que decidiu fazer "justiça" contra bilionários corruptos. É tensão pura.

2. 56 Dias: O romance que termina em crime

Baseada no livro de Catherine Ryan Howard, esta série é o "thriller do momento". Um casal se apaixona rápido demais e, 56 dias depois, um corpo é encontrado no apartamento. A trama alterna entre a paixão inicial e uma investigação sombria que tenta responder: quem matou quem?

3. Jovem Sherlock (Estreia em 4 de março)

Dimentique o Sherlock tradicional. Pelas mãos de Guy Ritchie, veremos um Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) jovem, rebelde e carismático em seu primeiro caso real. O elenco é estelar: Colin Firth, Joseph Fiennes e Max Irons em uma conspiração global.

4. Scarpetta (Estreia em 11 de março)

Nicole Kidman assume o papel da lendária médica legista Kay Scarpetta, criada por Patricia Cornwell. Na trama, ela precisa usar seu olhar perspicaz para caçar um serial killer enquanto luta para que um caso do passado não destrua sua carreira de quase três décadas.

Todas essas produções estarão disponíveis para membros Prime.