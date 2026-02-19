Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALERTA

Bahia tem dois casos confirmados de Mpox; um deles em Salvador

Estado contabiliza ainda outros dois casos em investigação relativos ao Mpox

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

19/02/2026 - 20:51 h | Atualizada em 19/02/2026 - 21:12

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Classificação atualizada do cenário epidemiológico apresenta dois casos confirmados, três descartados e dois em investigação
Classificação atualizada do cenário epidemiológico apresenta dois casos confirmados, três descartados e dois em investigação -

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) divulgou, nesta quinta-feira, 19, a atualização dos índices epidemiológicos relativos ao Mpox (vírus Monkeypox). O novo balanço detalha o monitoramento das notificações no estado e acende o alerta para a vigilância sanitária em diferentes regiões, com o registro de casos em Salvador e Vitória da Conquista, sudoeste do Estado.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

Notificações

De acordo com o relatório oficial, a Bahia registrou, até o momento, sete casos notificados. A classificação atualizada do cenário epidemiológico apresenta dois casos confirmados, três descartados e dois em investigação.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em Vitória da Conquista, o registro é de uma pessoa residente no próprio município. Já o caso confirmado em Salvador é tratado pelas autoridades como "caso importado", já que o paciente é residente do município de Osasco (SP) e estaria em trânsito na capital baiana quando o diagnóstico foi realizado.

Monitoramento e alerta

A presença de um caso de Mpox vindo de outra unidade da federação em Salvador reforça a necessidade de um monitoramento contínuo em áreas de grande circulação, como aeroportos e terminais rodoviários.

Paralelamente, em Vitória da Conquista, as ações se concentram em evitar que a transmissão se torne comunitária na região sudoeste.

Até que os resultados sejam liberados, os pacientes seguem protocolos rigorosos de isolamento, enquanto as equipes de saúde realizam o rastreamento e monitoramento de contatos próximos para conter possíveis novas cadeias de transmissão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

epidemiologia mpox Notificações de Saúde saúde pública Transmissão Comunitária Varíola dos macacos vigilância sanitária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Classificação atualizada do cenário epidemiológico apresenta dois casos confirmados, três descartados e dois em investigação
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Classificação atualizada do cenário epidemiológico apresenta dois casos confirmados, três descartados e dois em investigação
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

Classificação atualizada do cenário epidemiológico apresenta dois casos confirmados, três descartados e dois em investigação
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Classificação atualizada do cenário epidemiológico apresenta dois casos confirmados, três descartados e dois em investigação
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

x