Bahia tem dois casos confirmados de Mpox; um deles em Salvador
Estado contabiliza ainda outros dois casos em investigação relativos ao Mpox
Por Rodrigo Tardio
A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) divulgou, nesta quinta-feira, 19, a atualização dos índices epidemiológicos relativos ao Mpox (vírus Monkeypox). O novo balanço detalha o monitoramento das notificações no estado e acende o alerta para a vigilância sanitária em diferentes regiões, com o registro de casos em Salvador e Vitória da Conquista, sudoeste do Estado.
Notificações
De acordo com o relatório oficial, a Bahia registrou, até o momento, sete casos notificados. A classificação atualizada do cenário epidemiológico apresenta dois casos confirmados, três descartados e dois em investigação.
Em Vitória da Conquista, o registro é de uma pessoa residente no próprio município. Já o caso confirmado em Salvador é tratado pelas autoridades como "caso importado", já que o paciente é residente do município de Osasco (SP) e estaria em trânsito na capital baiana quando o diagnóstico foi realizado.
Monitoramento e alerta
A presença de um caso de Mpox vindo de outra unidade da federação em Salvador reforça a necessidade de um monitoramento contínuo em áreas de grande circulação, como aeroportos e terminais rodoviários.
Paralelamente, em Vitória da Conquista, as ações se concentram em evitar que a transmissão se torne comunitária na região sudoeste.
Até que os resultados sejam liberados, os pacientes seguem protocolos rigorosos de isolamento, enquanto as equipes de saúde realizam o rastreamento e monitoramento de contatos próximos para conter possíveis novas cadeias de transmissão.
