Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Ozempic e Mounjaro: Veja o que a Anvisa diz sobre 65 mortes suspeitas

Relatório do VigiMed detalha reações adversas de remédios como Ozempic

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

20/02/2026 - 18:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Em sete anos, o sistema recebeu 2.436 notificações de reações suspeitas
Em sete anos, o sistema recebeu 2.436 notificações de reações suspeitas -

O uso crescente de medicamentos análogos de GLP-1 no Brasil gerou um aumento nas notificações de segurança. Dados da Anvisa revelam que, entre dezembro de 2018 e dezembro de 2025, o sistema nacional de farmacovigilância registrou 65 óbitos classificados como suspeitos após o uso de canetas emagrecedoras.

Os registros constam no VigiMed, sistema que centraliza relatos de médicos, pacientes e indústrias farmacêuticas. A Anvisa esclarece, porém, que a notificação não confirma que o remédio causou a morte. O óbito entra no sistema para que a agência monitore possíveis padrões de risco na "vida real" do medicamento.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Medicamentos e princípios ativos sob mira

A análise da agência abrange quatro substâncias principais que controlam a glicemia e reduzem o apetite:

  • Semaglutida (Ozempic e Wegovy);
  • Tirzepatida (Mounjaro);
  • Liraglutida (Saxenda e Victoza);
  • Dulaglutida (Trulicity).

Explosão de notificações em 2025

Em sete anos, o sistema recebeu 2.436 notificações de reações suspeitas. Um dado impressiona: quase metade desses relatos (1.128) ocorreu apenas no último ano. Esse salto estatístico reflete a popularização desses tratamentos em todo o território nacional.

Leia Também:

Dose única: veja quem já pode tomar a vacina nacional da dengue
Ozempic Natural é proibido pela Anvisa devido a irregularidades
Conheça Esclerose Lateral Amiotrófica, doença que matou Eric Dane

A maioria das reações são sintomas comuns de bula, como náuseas, vômitos e constipação. Contudo, casos de pancreatite, uma inflamação grave no pâncreas, também preocupam. Ao todo, o sistema soma 225 ocorrências desta inflamação, sendo que seis dos óbitos sob suspeita tinham possível associação com quadros pancreáticos.

O papel da farmacovigilância e recomendações

A Anvisa explicou que não investiga mortes individualmente, mas sim o comportamento estatístico dos remédios. O objetivo é identificar se a eficácia ou a segurança dos produtos mudou após chegarem às farmácias.

Até o momento, a agência garante que não existem evidências que alterem as recomendações de uso das canetas emagrecedoras. O uso segue considerado seguro, desde que respeite as indicações aprovadas em bula e conte com supervisão médica rigorosa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa medicina saúde pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Em sete anos, o sistema recebeu 2.436 notificações de reações suspeitas
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Em sete anos, o sistema recebeu 2.436 notificações de reações suspeitas
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Em sete anos, o sistema recebeu 2.436 notificações de reações suspeitas
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Em sete anos, o sistema recebeu 2.436 notificações de reações suspeitas
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x