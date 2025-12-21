SESAB abre vagas no Mais Médicos com salários de até R$ 6,5 mil

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia abriu um novo processo seletivo por meio do Programa Mais Médicos - Foto: FreePik

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia abriu um novo processo seletivo por meio do Programa Mais Médicos para contratação de profissionais que atuarão como supervisores. As vagas oferecem carga horária de 30 a 40 horas semanais, com remuneração mensal que varia entre R$ 1.518,00 e R$ 6.540,63.

Além da contratação imediata, o edital prevê a formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário possuir graduação em licenciatura, com habilitação na área correspondente, registro no conselho de classe e atender aos demais critérios estabelecidos no documento oficial.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 5 e 12 de janeiro de 2026, até às 23h59. Os interessados precisam enviar toda a documentação exigida no edital para o endereço eletrônico [email protected].



O processo de seleção será feito por meio de análise curricular, seguindo critérios de pontuação definidos previamente. A validade do processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período, conforme necessidade da administração pública.

As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes regiões da Bahia: Guanambi (1 vaga), Brumado, Irecê, Jacobina (2 vagas) e Vitória da Conquista.