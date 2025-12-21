Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVAS VAGAS

SESAB abre vagas no Mais Médicos com salários de até R$ 6,5 mil

Processo seletivo oferece oportunidades no interior da Bahia e cadastro reserva

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

21/12/2025 - 15:52 h
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia abriu um novo processo seletivo por meio do Programa Mais Médicos
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia abriu um novo processo seletivo por meio do Programa Mais Médicos -

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia abriu um novo processo seletivo por meio do Programa Mais Médicos para contratação de profissionais que atuarão como supervisores. As vagas oferecem carga horária de 30 a 40 horas semanais, com remuneração mensal que varia entre R$ 1.518,00 e R$ 6.540,63.

Além da contratação imediata, o edital prevê a formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário possuir graduação em licenciatura, com habilitação na área correspondente, registro no conselho de classe e atender aos demais critérios estabelecidos no documento oficial.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Prefeitura anuncia concurso com 131 vagas e salários de até R$ 5,3 mil
Instituto nacional abre processo seletivo na Bahia
Marinha do Brasil lança concurso com centenas de vagas para 2026

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 5 e 12 de janeiro de 2026, até às 23h59. Os interessados precisam enviar toda a documentação exigida no edital para o endereço eletrônico [email protected].

O processo de seleção será feito por meio de análise curricular, seguindo critérios de pontuação definidos previamente. A validade do processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período, conforme necessidade da administração pública.

As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes regiões da Bahia: Guanambi (1 vaga), Brumado, Irecê, Jacobina (2 vagas) e Vitória da Conquista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concursos Mais Médicos Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia abriu um novo processo seletivo por meio do Programa Mais Médicos
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x