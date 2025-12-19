Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

Instituto nacional abre processo seletivo na Bahia

Oportunidades são para candidatos de ensino fundamental completo ou incompleto

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

19/12/2025 - 16:01 h
Processo seletivo foi aberto para contratar agentes ambientais
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de Ilhéus divulgou, nesta segunda-feira, 15, a abertura das inscrições para um novo processo seletivo para a contratação de Agentes Temporários Ambientais, além de formar cadastro de reserva.

As oportunidades são para candidatos com ensino fundamental incompleto, na área temática de Fiscalização Ambiental.

A carga horária poderá ser cumprida conforme demanda da unidade, em regime de exclusividade, podendo ser diurna ou noturna, incluindo finais de semana, em escala de revezamento.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever no período de 5 a 9 de janeiro de 2026, das 8h às 12h, no escritório do ICMBio, que fica na Praça Cairu no Edifício Carlos Pereiro Filho.

Não haverá uma cobrança de taxa de inscrição.

Salário

A remuneração varia de acordo com o nível, sendo:

  • Um, requer ensino fundamental incompleto: R$ 1.518,00;
  • Dois, requer ensino fundamental incompleto: R$ 2.277,00;
  • Três, requer ensino fundamental completo: R$ 3.795,00.

Seleção

A seleção será realizada por meio de teste de aptidão física, análise curricular e teste de aptidão escrita.

O Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por até 12 meses, por conveniência da Administração.

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x