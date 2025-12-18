CONTRATO TEMPORÁRIO
IBGE vai contratar mais de 39 mil temporários para novos censos
Contratado devem atuar no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2025 e o Censo da População em Situação de Rua
Por Carla Melo
O governo federal autorizou a contratação temporária de 39,1 mil pessoas para atuar em dois grandes levantamentos conduzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 17, por meio de uma portaria conjunta dos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento e Orçamento.
Estão sendo preparados o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2025 e o Censo da População em Situação de Rua.
Segundo o texto, o IBGE poderá contratar profissionais por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto em lei.
Quais os cargos
De acordo com a portaria, as pessoas selecionadas atuarão em diversas funções, com quantitativos já definidos. A maior parte das vagas é para o cargo de recenseador, responsável pela coleta de dados, com 27.330 oportunidades.
Ao todo, são 39.108 vagas, distribuídas da seguinte forma:
- Apoio Técnico Especializado - Analista Censitário (1.020 vagas)
- Coleta de Dados - Recenseador (27.330 vagas)
- Supervisão de Coleta - Agente Censitário Supervisor (4.143 vagas)
- Administração do Posto de Coleta - Agente Operacional Regional (1.286 vagas)
- Administração da Supervisão de Coleta - Agente Censitário Regional (1.286 vagas)
- Apoio Administrativo - Agente Censitário Administrativo (1.432 vagas)
- Apoio de Informática - Agente Censitário de Informática (1.446 vagas)
- Supervisão de Qualidade - Agente Censitário de Qualidade (1.165 vagas)
Orçamento
As despesas com as contratações correrão à conta do orçamento do próprio IBGE, classificadas como “Outras Despesas Correntes”, e dependerão de declaração de adequação orçamentária e financeira.
O recrutamento dependerá de aprovação prévia em processo seletivo simplificado, que deverá ter ampla divulgação. O IBGE tem prazo de até seis meses para publicar o edital de abertura das inscrições, e as remunerações serão definidas pelo próprio instituto, conforme a legislação vigente.
