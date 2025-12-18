IBGE vai contratar mais de 39 mil temporários para novos censos

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 17 - Foto: Tânia Rego | Agência Brasil

O governo federal autorizou a contratação temporária de 39,1 mil pessoas para atuar em dois grandes levantamentos conduzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 17, por meio de uma portaria conjunta dos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento e Orçamento.

Estão sendo preparados o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2025 e o Censo da População em Situação de Rua.

Segundo o texto, o IBGE poderá contratar profissionais por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto em lei.

Quais os cargos

De acordo com a portaria, as pessoas selecionadas atuarão em diversas funções, com quantitativos já definidos. A maior parte das vagas é para o cargo de recenseador, responsável pela coleta de dados, com 27.330 oportunidades.

Ao todo, são 39.108 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Apoio Técnico Especializado - Analista Censitário (1.020 vagas)

Coleta de Dados - Recenseador (27.330 vagas)

Supervisão de Coleta - Agente Censitário Supervisor (4.143 vagas)

Administração do Posto de Coleta - Agente Operacional Regional (1.286 vagas)

Administração da Supervisão de Coleta - Agente Censitário Regional (1.286 vagas)

Apoio Administrativo - Agente Censitário Administrativo (1.432 vagas)

Apoio de Informática - Agente Censitário de Informática (1.446 vagas)

Supervisão de Qualidade - Agente Censitário de Qualidade (1.165 vagas)

Orçamento

As despesas com as contratações correrão à conta do orçamento do próprio IBGE, classificadas como “Outras Despesas Correntes”, e dependerão de declaração de adequação orçamentária e financeira.

O recrutamento dependerá de aprovação prévia em processo seletivo simplificado, que deverá ter ampla divulgação. O IBGE tem prazo de até seis meses para publicar o edital de abertura das inscrições, e as remunerações serão definidas pelo próprio instituto, conforme a legislação vigente.