Prefeitura autoriza concurso com 500 vagas na Guarda Civil Metropolita

A Prefeitura de São Paulo autorizou, nesta quarta-feira, 17, a abertura de um concurso público para o preenchimento de 500 vagas na Guarda Civil Metropolitana (GCM). A medida foi anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e faz parte do Plano de Metas 2025–2028, que prevê a convocação de 2 mil novos agentes ao longo do período.

“Começa nessa primeira etapa, com 500 guardas, que assinei hoje para já sair no Diário Oficial de amanhã [18]. A nossa GCM tem prestado um excelente trabalho e isso vai ajudar ainda mais a segurança da cidade, que já conta com um efetivo maior que as polícias de muitos estados”, afirmou o prefeito.

Com a publicação do despacho no Diário Oficial, o processo segue para a Secretaria Municipal da Segurança Urbana, responsável por adotar as providências necessárias para a realização do certame.

Segundo a prefeitura, a autorização contou com pareceres técnicos favoráveis das secretarias municipais envolvidas - Segurança Urbana, Gestão, Fazenda - além da Junta Orçamentária Financeira (JOF), que atestaram a viabilidade orçamentária e financeira. A medida também está em conformidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal.