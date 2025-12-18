Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Prefeitura autoriza concurso com 500 vagas na Guarda Civil Metropolita

Medida prevê a convocação de 2 mil novos agentes

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

18/12/2025 - 9:01 h
Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura autoriza concurso com 500 vagas na Guarda Civil Metropolita
-

A Prefeitura de São Paulo autorizou, nesta quarta-feira, 17, a abertura de um concurso público para o preenchimento de 500 vagas na Guarda Civil Metropolitana (GCM). A medida foi anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e faz parte do Plano de Metas 2025–2028, que prevê a convocação de 2 mil novos agentes ao longo do período.

“Começa nessa primeira etapa, com 500 guardas, que assinei hoje para já sair no Diário Oficial de amanhã [18]. A nossa GCM tem prestado um excelente trabalho e isso vai ajudar ainda mais a segurança da cidade, que já conta com um efetivo maior que as polícias de muitos estados”, afirmou o prefeito.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a publicação do despacho no Diário Oficial, o processo segue para a Secretaria Municipal da Segurança Urbana, responsável por adotar as providências necessárias para a realização do certame.

Leia Também:

IF Baiano abre inscrições para mais de mil vagas pelo Sisu em 2026
Concurso à vista? Nova agência reguladora do governo cria 200 vagas
Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas terminam nesta quarta

Segundo a prefeitura, a autorização contou com pareceres técnicos favoráveis das secretarias municipais envolvidas - Segurança Urbana, Gestão, Fazenda - além da Junta Orçamentária Financeira (JOF), que atestaram a viabilidade orçamentária e financeira. A medida também está em conformidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso público Guarda Civil Metropolitana PREFEITURA vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x