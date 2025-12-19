Menu
OPORTUNIDADE

Marinha do Brasil lança concurso com centenas de vagas para 2026

Estão sendo oferecidas 850 vagas com salários de R$ 1.303,90

Carla Melo

Por Carla Melo

19/12/2025 - 14:05 h
Marinha oferece curso para formação de fuzileiros
Marinha oferece curso para formação de fuzileiros -

A Marinha do Brasil lançou nesta sexta-feira, 19, o edital do concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) em 2026. Ao todo, estão sendo oferecidas 850 vagas, das quais 754 oportunidades são destinadas a homens, e 96, a mulheres.

As inscrições começam a partir das 8h do dia 27 de janeiro de 2026 e devem ser feitas até as 23h59 do dia 25 de fevereiro, pelo site da Marinha. Para participar, os interessados devem ter ensino médio completo e idade entre 18 e 21 anos (completados até o dia 30 de junho de 2027).

Os candidatos deverão escolher a ordem de preferência das escolas e da área profissional no momento da inscrição. São elas, Eletromecânica (315 vagas), Apoio (309 postos) ou Mecânica (226 oportunidades).

Como funciona o concurso

O curso será ministrado em quatro escolas, instaladas em Fortaleza (CE), Olinda (PE), Vila Velha (ES) e Florianópolis (SC). Os aprovados farão uma capacitação que dura 48 semanas (cerca de 11 meses), inteiramente gratuita, sob regime de internato. O início do curso está previsto para 25 de janeiro de 2027.

Durante o curso, o aprendiz-marinheiro receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 1.303,90. Após a formatura, a remuneração subirá para R$ 2.294,50.

Isenção da taxa de inscrição

A taxa de inscrição para o concurso custa R$ 53 e deve ser paga até o dia 26 de fevereiro. Mas o edital prevê a possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico, pertencentes a família de baixa renda, ou doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Os pedidos deverão ser apresentados entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026. O candidato que solicitar a isenção deve imprimir, preencher, datar, assinar e entregar pessoalmente o requerimento em das Organizações Responsáveis pela Execução Loca (Orel), incluso na inscrição.

No Rio, há Orel na capital, em Angra dos Reis, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia.

Provas

De acordo com o edital, a prova escrita objetiva está programada para o dia 26 de abril de 2026. O exame terá duração de quatro horas, com 50 questões, sendo 15 de Português, 15 de Matemática, 15 de Ciências (Física e Química) e cinco de Inglês.

As provas serão aplicadas em 20 cidades espalhadas pelo país. No Rio, o certame ocorrerá na capital e em Angra dos Reis, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia.

Já o teste de aptidão física de ingresso (TAF-i) deverá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 16 de setembro. Haverá ainda verificação de dados biográficos e documentos, inspeção de saúde, teste físico (natação e corrida) e avaliação psicológica entre junho e setembro.

Tags:

bolsa-auxílio concurso público escolas de aprendizes-marinheiros inscrição concurso isenção taxa de inscrição marinha do brasil

x