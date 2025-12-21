Menu
CONCURSOS

Prefeitura anuncia concurso com 131 vagas e salários de até R$ 5,3 mil

As inscrições seguem abertas até 29 de janeiro de 2026

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/12/2025 - 12:31 h
O concurso será válido para todo o Brasil -

A Prefeitura de Serraria, no estado da Paraíba, abriu concurso público com 131 vagas destinadas a candidatos de nível fundamental, médio/técnico e superior. Os salários oferecidos variam de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil.

As inscrições seguem abertas até 29 de janeiro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Igeduc. As taxas variam conforme o nível de escolaridade: R$ 80 para nível fundamental incompleto, R$ 105 para médio ou técnico e R$ 120 para nível superior.

A prova objetiva está marcada para o dia 22 de março de 2026, e o resultado final do concurso está previsto para 22 de abril.

Ao todo, são ofertadas vagas para áreas administrativas, educação, saúde, serviços gerais e transporte. Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, motoristas de diferentes categorias, agentes administrativos e de saúde, técnicos, professores e profissionais de nível superior, como enfermeiros, médicos, psicólogos, odontólogos e veterinários.

