Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AGORA É LEI

Fisioterapeuta passa a ser obrigatório 24h em todos os CTIs da Bahia

Lei nº 15.115 garante, pelo menos, um profissional para cada 10 leitos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/02/2026 - 17:23 h | Atualizada em 21/02/2026 - 17:45

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lei foi publicada no D.O. em 29 de janeiro
Lei foi publicada no D.O. em 29 de janeiro -

A Lei nº 15.115, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo em 29 de janeiro, estabelece que todos os Centros de Terapia Intensiva (CTIs) adultos, pediátricos e neonatais da Bahia devem contar com a presença contínua de fisioterapeutas. A medida, publicada no site da Assembleia Legislativa da Bahia, nesta sexta-feira, 20, é originada do Projeto de Lei 23.218/2019,de autoria do deputado e presidente da Comissão de Saúde da ALBA, Alex da Piatã (PSD).

A norma, promulgada pela presidente da ALBA, Ivana Bastos, determina que cada 10 leitos de CTI tenham, no mínimo, um fisioterapeuta disponível em todos os turnos, garantindo atendimento 24 horas por dia. Os profissionais atuarão na avaliação clínica, monitoramento do intercâmbio gasoso, análise da mecânica respiratória e acompanhamento neuro-músculo-esquelético dos pacientes internados, que frequentemente apresentam comprometimento grave de um ou mais sistemas orgânicos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Fisioterapeuta passa a ser obrigatório 24h em todos os CTIs da Bahia
| Foto: Reprodução Freepik

Segundo Alex da Piatã, a ausência de fisioterapeutas em momentos críticos pode comprometer a qualidade do atendimento. Ele ressalta que estudos demonstram que a presença integral desses profissionais contribui para reduzir o tempo de ventilação mecânica, a permanência no CTI e a duração total da internação hospitalar, além de gerar economia para os hospitais.

Leia Também:

Brasil registra 55 casos de Mpox em 2026 e mantém vigilância reforçada
Polilaminina: pesquisa brasileira faz tetraplégicos andarem, mas não é para todos
Ozempic de graça no SUS? Câmara vota projeto que pode derrubar preços de remédios

A especialidade de Fisioterapia em Terapia Intensiva é reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), conforme Resolução nº 402/2011, e já havia sido prevista em regime integral para CTIs neonatais por portaria ministerial de 10 de maio de 2012. A nova lei amplia a obrigatoriedade para todos os tipos de CTI em todo o estado da Bahia, consolidando um padrão de assistência contínua e qualificada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Alex da Piatã Bahia Coffito CTI fisioterapeuta hospitais internação Ivana Bastos ventilação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lei foi publicada no D.O. em 29 de janeiro
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Lei foi publicada no D.O. em 29 de janeiro
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Lei foi publicada no D.O. em 29 de janeiro
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Lei foi publicada no D.O. em 29 de janeiro
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x