Bahia monitora novo caso suspeito de Mpox em Irecê
O paciente é um homem de 51 anos com histórico recente de viagem
Por Luiza Nascimento
A Bahia registrou mais um caso suspeito de Mpoxe uma pessoa está em isolamento domiciliar no município Irecê, no centro-norte da Bahia.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente é um homem de 51 anos com histórico recente de viagem. Ele está em bom estado geral, mas segue isolado, conforme orientação médica.
Ainda de acordo com a nota, o homem já realizou exames, que foram encaminhados para o Laboratório Central do Estado, mas o resultado ainda é aguardado. Equipes de Vigilância em Saúde monitoram a situação.
O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), que afirmou ainda não ter atualização sobre o caso.
Atenção aos sintomas!
Devido às suspeitas em todo o Estado, é necessário ter atenção aos sintomas e procurar auxílio médico em caso de:
- Febre;
- Dores de cabeça e musculares;
- Sensação de fraqueza;
- Inflamações nos nódulos linfáticos;
- Lesões na pele que começam no rosto e se espalham pelo corpo, atingindo principalmente as mãos e os pés.
Outros casos na Bahia
Recentemente, a Sesab registrou sete possíveis casos na Bahia. No entanto, seis deles foram descartados e apenas um foi confirmado.
O homem está em tratamento em Salvador, mas teria contraído o vírus em Osasco, cidade de São Paulo.
