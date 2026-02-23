Bahia monitora novo caso suspeito de Mpox em Irecê

Siga o A TARDE no Google

A Bahia registrou mais um caso suspeito de Mpoxe uma pessoa está em isolamento domiciliar no município Irecê, no centro-norte da Bahia.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente é um homem de 51 anos com histórico recente de viagem. Ele está em bom estado geral, mas segue isolado, conforme orientação médica.

Ainda de acordo com a nota, o homem já realizou exames, que foram encaminhados para o Laboratório Central do Estado, mas o resultado ainda é aguardado. Equipes de Vigilância em Saúde monitoram a situação.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), que afirmou ainda não ter atualização sobre o caso.

Atenção aos sintomas!

Devido às suspeitas em todo o Estado, é necessário ter atenção aos sintomas e procurar auxílio médico em caso de:

Febre;

Dores de cabeça e musculares;

Sensação de fraqueza;

Inflamações nos nódulos linfáticos;

Lesões na pele que começam no rosto e se espalham pelo corpo, atingindo principalmente as mãos e os pés.

Outros casos na Bahia

Recentemente, a Sesab registrou sete possíveis casos na Bahia. No entanto, seis deles foram descartados e apenas um foi confirmado.

O homem está em tratamento em Salvador, mas teria contraído o vírus em Osasco, cidade de São Paulo.