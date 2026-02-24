Menu
AO VIVO

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Irmã da vítima, a ministra Anielle Franco disse que ação é uma resposta para democracia

Ane Catarine

Por Ane Catarine

24/02/2026 - 10:26 h | Atualizada em 24/02/2026 - 10:52

Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco
Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco -

Sob forte expectativa, familiares da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes chegaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) na manhã desta terça-feira, 24, para acompanhar o julgamento dos acusados de mandar matar as vítimas.

Em declaração à imprensa na chegada à Corte, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle, afirmou que o julgamento representa “uma resposta para a democracia”.

“A resposta, que pode sair ainda hoje ou amanhã, é para a democracia. Não é apenas por Mari, nem pela minha família ou pela família de Anderson, mas para que fique o exemplo de que nenhum crime pode ficar impune”, afirmou.

O assassinato ocorreu em 2018 e completa oito anos em março. Esta é a primeira vez que os acusados de planejar e ordenar o crime enfrentam julgamento no Supremo.

Para Anielle, o avanço das investigações está ligado a mudanças institucionais ocasionadas pela saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do poder e a entrada da Polícia Federal no caso.

Decisão dura

Também em conversa com a imprensa, a mãe de Marielle, Marinete Silva, disse que a família confia em uma decisão dura contra os réus e reforçou a necessidade de uma resposta das instituições.

“A gente confia muito nessa instituição, que tem dado resposta para o Brasil e para o mundo [...]. É preciso ter uma resposta positiva em relação aos mandantes dessa barbárie”, afirmou.

Já o pai de Marielle, Antônio Francisco da Silva Neto, afirmou confiar no julgamento.

“Espero e confio cegamente na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que são juízes com um grande saber jurídico."

Pais de Marielle Franco
Pais de Marielle Franco | Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Quem são os réus

São réus no processo:

  • Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ);
  • Francisco Brazão, conhecido como Chiquinho Brazão, ex-deputado federal;
  • Rivaldo Barbosa, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro;
  • Ronald Paulo de Alves Pereira, ex-policial;
  • Robson Calixto Fonseca, ex-assessor de Domingos Brazão, também conhecido como “Peixe”.

Todos estão presos e se declaram inocentes. O processo chegou ao STF devido ao suposto envolvimento de Chiquinho Brazão, que exercia mandato de deputado federal na época.

Julgamento

O julgamento do caso Marielle Franco ocorre na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e tem o ministro Alexandre de Moraes como relator.

Estão previstas duas sessões nesta terça-feira, 24, às 9h e às 14h, e uma na quarta-feira, 25, também às 9h.

A primeira sessão de hoje foi aberta pelo presidente da Primeira Turma, ministro Flávio Dino.

Neste momento, Alexandre de Moraes faz a leitura do relatório, documento que resume os fatos do caso e as alegações apresentadas pela acusação e pela defesa.

Assista:

