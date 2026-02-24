Menu
BRASIL
GRAVE

Calamidade: cidade mineira registra 14 mortos e soterrados após temporal

De acordo com a Defesa Civil, alguns pontos da cidade tiveram o acumulado de chuvas de 180 milímetros

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

24/02/2026 - 7:33 h | Atualizada em 24/02/2026 - 8:24

Imagem ilustrativa da imagem Calamidade: cidade mineira registra 14 mortos e soterrados após temporal
-

Quatorze pessoas morreram em um temporal ocorrido na noite desta segunda-feira, 23, na cidade Juiz de Fora, em Minas Gerais. A tempestade causou vários danos ao local, como desabamentos de edificações e deslizamentos de terra.

Diante da situação, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública. De acordo com a Defesa Civil, alguns pontos da cidade tiveram o acumulado de chuvas de 180 milímetros.

Assim, devido aos estragos, a orientação é de que moradores que perceberem anormalidades como rachaduras em paredes ou inclinação de postes, sobretudo em áreas de encostas, abandonem imediatamente as casas e procurem por abrigos.

Há riscos de novos desabamentos, pois o solo está completamente desnaturado e encharcado, mesmo em locais onde a chuva já cessou.

Desde o início das fortes chuvas, equipes do Corpo de Bombeiros estão na região. Além disso, a corporação deslocou mais de 20 militares em salvamento e cães farejadores para atender às ocorrências.

Até o momento, foram 101 chamados relacionados às chuvas nas últimas horas. Entre os estragos está o transbordamento do Rio Paraibuna.

Possibilidade de outras vítimas

Agentes seguem realizando buscas a possíveis vítimas de um imóvel que desabou. Três pessoas estavam no local, uma foi retirada do segundo andar e outras duas seguem embaixo da estrutura. Há pelo menos seis soterrados.

Além dissom a equipe monitora alagamentos, enxurradas e outros deslizamentos em outros pontos da cidade.

calamidade pública chuvas intensas defesa civil Desabamentos Juiz de Fora Tempestade

x