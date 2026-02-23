SORTE
Loterias: Lotofácil 3619 sorteia R$ 5 milhões nesta segunda-feira
Caixa Econômica Federal também sorteou números da Lotomania, Dupla Sena e Super Sete
Os concursos de número 3619 da Lotofácil, 6959 da Quina, 2891 da Lotomania, 2928 da Dupla Sena e 814 da Super Sete foram sorteados na noite desta segunda-feira, 23, pela Caixa Econômica Federal. Os números foram anunciados às 21h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
Confira os resultados:
Lotofácil
01 – 02 – 07 – 08 – 10 -11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24
Quina
07 – 12 – 27 – 49 – 54
Lotomania
02 – 10 – 11- 22 – 26 – 29 – 30 – 32 – 36 – 44 – 48 – 53 – 55- 57 – 61 – 72 – 86 – 96 – 97
Dupla sena
1 sorteio: 09 – 11 – 16 – 37 – 38 – 49
2 sorteio: 12 – 17 – 25 – 26 – 32 -42
Super sete
- Coluna 1: 2
- Coluna 2: 5
- Coluna 3: 6
- Coluna 4: 9
- Coluna 5: 4
- Coluna 6: 6
- Coluna 7: 3
