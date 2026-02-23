Loterias: Lotofácil 3619 sorteia R$ 5 milhões nesta segunda-feira

Siga o A TARDE no Google

Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Os concursos de número 3619 da Lotofácil, 6959 da Quina, 2891 da Lotomania, 2928 da Dupla Sena e 814 da Super Sete foram sorteados na noite desta segunda-feira, 23, pela Caixa Econômica Federal. Os números foram anunciados às 21h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

