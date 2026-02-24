Rede de supermercado famosa confirma encerramento de quase 500 lojas

Carrefour deixa país europeu e foca expansão no Brasil - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O Grupo Carrefour oficializou, neste início de 2026, uma mudança drástica em sua presença na Europa Oriental. Por meio de uma transação de 823 milhões de euros, a companhia confirmou o encerramento de quase 500 lojas na Romênia.

O acordo transfere a operação de 478 unidades, entre hipermercados, supermercados e lojas de conveniência, para a Paval Holding, gigante local controlada pelos irmãos Dragos e Adrian Paval.

A decisão faz parte de uma reestruturação global que visa concentrar recursos em praças onde o grupo detém liderança ou maior potencial de rentabilidade. Com a saída do mercado romeno, o Carrefour afunila seus esforços europeus na França, Espanha, Bélgica e Polônia.

O papel estratégico do Brasil

Para o consumidor brasileiro, o recuo na Europa traz uma notícia positiva: o fortalecimento dos investimentos locais. O Brasil permanece no topo das prioridades globais do grupo. Parte da energia poupada com a saída da Romênia e da Itália será canalizada para a expansão do Atacadão.

Os planos para o mercado nacional são ambiciosos e incluem:

Abertura de novas unidades da bandeira de atacarejo.

Aumentar a participação de mercado no Brasil para 20%.

Expansão da Paval Holding

Enquanto o Carrefour recua para se consolidar, a Paval Holding aproveita para diversificar. Já líder no setor de construção e bricolagem com a marca Dedeman, a empresa familiar agora entra com força total no segmento alimentar. A aquisição deve gerar sinergias logísticas e financeiras imediatas, transformando a Paval em uma das maiores forças do varejo na região.

Essa movimentação reforça a tendência global de grandes redes varejistas simplificarem suas estruturas geográficas para enfrentar a concorrência e focar na digitalização e em modelos de baixo custo, como o "cash & carry".