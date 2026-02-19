Pare de adiar: 3 dicas para o seu ano decolar após o Carnaval

As metas devem ser retomadas após a folia - Foto: Ilustrativa | Freepik

O Carnaval terminou e a hora de executar os planos feitos no início do ano chegou para algumas pessoas. Entretanto, recomeçar não é tão fácil quanto parece e a maioria dos indivíduos acabam levando um tempo maior do que o comum para retomar a rotina, seja ela de trabalho, estudos ou atividades físicas.

Pensando nisso, a reportagem do Portal A TARDE reuniu três dicas essenciais para fazer seu ano decolar e manter hábitos que nutrem a alma e o corpo.

Confira:

Restabeleça as metas:

A retomada da rotina exige metas bem estabelecidas para não se perder dos objetivos estabelecidos no começo do ano. É importante revisitar os planos já existentes e reposicionar as prioridades, colocando os objetivos em um lugar visível no ambiente, como um lembrete.

Retome a rotina sem pressão

A cobrança para seguir as atividades após os seis dias de curtição, álcool, privação de sono e alimentação fora da dieta pode ser cruel. Retomar a rotina pode ser algo leve e o principal passo é recomeçar com alguns pontos, como estabelecer um horário base para acordar e praticar algum hábito logo no início do dia.

Movimente seu corpo

Já que o ano começou oficialmente para alguns a partir de agora, é importante dar impulso às necessidade fisiológicas do corpo após dias de muito estímulo, e excesso sensorial. A produtividade mental está ligada diretamente ao funcionamento do sistema nervoso, que é ativado com hidratação consistente, descanso, alimentação balanceada, luz natural, redução de estímulos e regulação de dopamina.