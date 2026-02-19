Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COMPORTAMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

METAS CUMPRIDAS

Pare de adiar: 3 dicas para o seu ano decolar após o Carnaval

O ano começou oficialmente após os seis dias de folia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/02/2026 - 20:30 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
As metas devem ser retomadas após a folia
As metas devem ser retomadas após a folia -

O Carnaval terminou e a hora de executar os planos feitos no início do ano chegou para algumas pessoas. Entretanto, recomeçar não é tão fácil quanto parece e a maioria dos indivíduos acabam levando um tempo maior do que o comum para retomar a rotina, seja ela de trabalho, estudos ou atividades físicas.

Pensando nisso, a reportagem do Portal A TARDE reuniu três dicas essenciais para fazer seu ano decolar e manter hábitos que nutrem a alma e o corpo.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira:

  • Restabeleça as metas:

A retomada da rotina exige metas bem estabelecidas para não se perder dos objetivos estabelecidos no começo do ano. É importante revisitar os planos já existentes e reposicionar as prioridades, colocando os objetivos em um lugar visível no ambiente, como um lembrete.

  • Retome a rotina sem pressão

A cobrança para seguir as atividades após os seis dias de curtição, álcool, privação de sono e alimentação fora da dieta pode ser cruel. Retomar a rotina pode ser algo leve e o principal passo é recomeçar com alguns pontos, como estabelecer um horário base para acordar e praticar algum hábito logo no início do dia.

  • Movimente seu corpo

Já que o ano começou oficialmente para alguns a partir de agora, é importante dar impulso às necessidade fisiológicas do corpo após dias de muito estímulo, e excesso sensorial. A produtividade mental está ligada diretamente ao funcionamento do sistema nervoso, que é ativado com hidratação consistente, descanso, alimentação balanceada, luz natural, redução de estímulos e regulação de dopamina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval pós-carnaval Rotina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As metas devem ser retomadas após a folia
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

As metas devem ser retomadas após a folia
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

As metas devem ser retomadas após a folia
Play

"Chá revelação": mulher expõe traições do marido em reunião de família

x