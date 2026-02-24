Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Lula faz parada surpresa no Oriente Médio antes de voltar ao Brasil

Presidente cumpriu agendas na Coreia do Sul e na Índia

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

24/02/2026 - 7:39 h

Presidente Lula durante viagem a Coreia do Sul
Presidente Lula durante viagem a Coreia do Sul -

Após cumprir compromissos na Índia e na Coreia do Sul, o presidente Lula (PT) incluiu um roteiro inesperado em sua viagem à Ásia. O chefe do Executivo embarcou, na noite de segunda-feira, 23, para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

No país do Oriente Médio, o petista terá reuniões com o xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes. A nação é considerada estratégica para o governo no sentido de ampliar parcerias fora dos eixos tradicionais, sendo fonte relevante de investimentos em infraestrutura, energia e transição energética.

Leia Também:

Lula recua e vai revogar decreto de hidrovias após pressão indígena
Presidente da Coreia do Sul publica vídeo feito por IA abraçando Lula
Na Coreia do Sul, Lula diz que Brasil produz proteína que não engorda
Lula reage a novo tarifaço de Trump: "Usa comércio como arma"

O encontro principal não terá posição de visita de Estado nem assinatura de acordos. Durante a passagem pelo país, Lula também poderá ter uma conversa breve com integrantes do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), embora não haja convocação formal do bloco. Os Emirados integram o grupo desde 2024.

No entanto, a permanência deve ser curta. Lula deve retornar ao Brasil na manhã desta quarta-feira, 25.

Relembre agendas

A visita encerra um giro que passou por Índia e Coreia do Sul. Em Seul, Lula assinou acordos de cooperação nas áreas de minerais críticos, comércio digital e cooperação sanitária.

Em Nova Délhi, foram firmados 11 acordos governamentais com o governo indiano, com destaque para o memorando de entendimento sobre cooperação em terras raras e minerais críticos — o 1º do tipo assinado pelo Brasil.

