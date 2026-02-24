Lula faz parada surpresa no Oriente Médio antes de voltar ao Brasil

Presidente Lula durante viagem a Coreia do Sul - Foto: Ricardo Stukert/PR

Após cumprir compromissos na Índia e na Coreia do Sul, o presidente Lula (PT) incluiu um roteiro inesperado em sua viagem à Ásia. O chefe do Executivo embarcou, na noite de segunda-feira, 23, para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

No país do Oriente Médio, o petista terá reuniões com o xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes. A nação é considerada estratégica para o governo no sentido de ampliar parcerias fora dos eixos tradicionais, sendo fonte relevante de investimentos em infraestrutura, energia e transição energética.

O encontro principal não terá posição de visita de Estado nem assinatura de acordos. Durante a passagem pelo país, Lula também poderá ter uma conversa breve com integrantes do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), embora não haja convocação formal do bloco. Os Emirados integram o grupo desde 2024.

No entanto, a permanência deve ser curta. Lula deve retornar ao Brasil na manhã desta quarta-feira, 25.

Relembre agendas

A visita encerra um giro que passou por Índia e Coreia do Sul. Em Seul, Lula assinou acordos de cooperação nas áreas de minerais críticos, comércio digital e cooperação sanitária.

Em Nova Délhi, foram firmados 11 acordos governamentais com o governo indiano, com destaque para o memorando de entendimento sobre cooperação em terras raras e minerais críticos — o 1º do tipo assinado pelo Brasil.