Vereador de Salvador reage com repúdio a escola de samba que homenageou Lula

Ala “Neoconservadores em conserva” - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Carnaval do Rio de Janeiro, virou tema de debate na Câmara Municipal de Salvador (CMS). Na segunda-feira, 23, o vereador Ricardo Almeida (DC) protocolou uma Moção de Repúdio contra a apresentação.

Na ação, o parlamentar questiona a ala intitulada “Neoconservadores em conserva”, na qual integrantes desfilaram representados dentro de latas com rótulos alusivos à chamada “família tradicional”, incluindo simbologias associadas a evangélicos e outros segmentos religiosos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Ricardo Almeida, “a encenação foi interpretada por parte da sociedade como depreciativa a valores familiares e ofensiva à fé religiosa de milhões de brasileiros”.

Ele reforçou que “a liberdade de expressão e de criação artística, garantidas pelo artigo 5º da Constituição Federal, não podem se sobrepor ao respeito à dignidade da pessoa humana, à igualdade e à convivência harmônica entre diferentes tradições religiosas”.

A ação também cita o artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, que define como crime a prática, indução ou incitação à discriminação por motivo de religião, e sugere que a situação poderá ser analisada juridicamente pelas autoridades competentes.

“A Câmara manifesta veemente reprovação à forma como valores familiares e religiosos foram retratados na apresentação carnavalesca e conclama os Poderes Públicos a avaliarem eventuais consequências legais, inclusive no campo penal, caso entendam cabível”, concluiu o vereador.

Escola rebaixada

A Acadêmicos de Niterói ficou em último lugar e foi rebaixada do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola estreava na elite das agremiações neste ano e, durante a apuração realizada no dia 18, recebeu apenas duas notas 10.

Com o enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", a escola contou a trajetória do presidente Lula, desde a infância no Nordeste, a migração da família para São Paulo, o trabalho como torneiro mecânico, a liderança sindical, até chegar à Presidência da República.