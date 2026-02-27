ESPORTES
Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia
Chileno foi detido após imitar macaco na Arena Fonte Nova
Por Iarla Queiroz
A Justiça decidiu manter preso o torcedor do O'Higgins Fútbol Club detido após praticar ato racista contra jogadores do Esporte Clube Bahia. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira, 27.
O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 25, depois da partida entre as equipes pela segunda fase da Copa Libertadores da América, em Salvador.
Ato ocorreu após o fim da partida
De acordo com as informações, o chileno Francisco Javier Sepílveda Vargas, de 27 anos, fez gestos imitando um macaco no momento em que atletas do Bahia deixavam o gramado da Arena Fonte Nova.
As imagens do episódio foram registradas pelas câmeras de videomonitoramento do estádio. A identificação por meio do sistema de segurança possibilitou a abordagem e a prisão do suspeito ainda no local.
Resultado em campo e repercussão
O confronto terminou com vitória do time chileno por 4 a 3 nos pênaltis, resultado que eliminou o Bahia da competição continental.
Em nota, o clube baiano informou que está ciente do ocorrido e que acompanha o caso.
Já a administração da Arena Fonte Nova declarou que identificou o torcedor por meio das câmeras de segurança e acionou a Polícia Militar. O estádio também repudiou qualquer manifestação de racismo e reafirmou compromisso com o respeito e o combate a todo tipo de preconceito.
O caso segue sob responsabilidade da Justiça.
