ESPORTES
ESPORTES

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Chileno foi detido após imitar macaco na Arena Fonte Nova

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

27/02/2026 - 13:46 h | Atualizada em 27/02/2026 - 14:26

Torcedor que fez ato racista foi identificado como Francisco Javier Sepílveda Vargas, de 27 anos
Torcedor que fez ato racista foi identificado como Francisco Javier Sepílveda Vargas, de 27 anos -

A Justiça decidiu manter preso o torcedor do O'Higgins Fútbol Club detido após praticar ato racista contra jogadores do Esporte Clube Bahia. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira, 27.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 25, depois da partida entre as equipes pela segunda fase da Copa Libertadores da América, em Salvador.

Ato ocorreu após o fim da partida

De acordo com as informações, o chileno Francisco Javier Sepílveda Vargas, de 27 anos, fez gestos imitando um macaco no momento em que atletas do Bahia deixavam o gramado da Arena Fonte Nova.

As imagens do episódio foram registradas pelas câmeras de videomonitoramento do estádio. A identificação por meio do sistema de segurança possibilitou a abordagem e a prisão do suspeito ainda no local.

Resultado em campo e repercussão

O confronto terminou com vitória do time chileno por 4 a 3 nos pênaltis, resultado que eliminou o Bahia da competição continental.

Em nota, o clube baiano informou que está ciente do ocorrido e que acompanha o caso.

Já a administração da Arena Fonte Nova declarou que identificou o torcedor por meio das câmeras de segurança e acionou a Polícia Militar. O estádio também repudiou qualquer manifestação de racismo e reafirmou compromisso com o respeito e o combate a todo tipo de preconceito.

O caso segue sob responsabilidade da Justiça.

