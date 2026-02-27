Raul Aguirre promete "ferramenta de competitividade" ao Bahia

Siga o A TARDE no Google

Raul Aguirre, CEO do Bahia SAF - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Os esforços para reposicionar o Bahia entre os maiores clubes do futebol brasileiro e ampliar a presença do time no cenário internacional são muitos, mas podem ser representados pelo lançamento da pedra fundamental do novo Centro de Treinamento do Bahia.

Segundo o CEO da Bahia SAF, Raul Aguirre, o projeto é "uma ferramenta de competitividade". Para ele, o novo CT é peça central na estratégia esportiva do clube.

"Isto aqui é uma ferramenta de competitividade do Bahia. Este centro vai nos permitir atrair talento de todo o Brasil e de outros lugares do mundo e vai permitir, finalmente, que a gente compita muito melhor com o eixo tradicional", afirmou.

Competitividade de eixo

A construção do novo centro surge para o Bahia como um passo estrutural para reduzir distâncias históricas em relação aos clubes do chamado eixo tradicional do futebol brasileiro.

Em um cenário cada vez mais profissionalizado, infraestrutura deixou de ser diferencial e passou a ser pré-requisito, se tornando um foco para o Esquadrão.

Com instalações modernas, integração entre departamentos e estrutura adequada para alto rendimento, o Bahia busca criar um ambiente capaz de atrair jovens promessas nacionais e internacionais, potencializar o elenco profissional e fortalecer a identidade esportiva do clube.

Novo CT do Bahia | Foto: Divulgação I EC Bahia

Assim, Aguirre reforçou que o CT não é apenas uma obra física, mas parte de uma estratégia maior de consolidação do Bahia como protagonista.

Impacto na população baiana

Além do aspecto esportivo, o projeto também carrega um forte impacto social e econômico. De acordo com o CEO, a construção e a operação do centro vão gerar empregos diretos e indiretos, além de estimular a formação de um novo ecossistema de serviços no entorno.

"A primeira e mais evidente forma de impacto é com emprego direto e indireto. A gente também antecipa um ecossistema de serviços e outras atividades que vão aparecer por aqui", afirmou.

Esse movimento tende a influenciar a geração de renda na região, o fortalecimento de pequenos e médios prestadores de serviço, a qualificação profissional e a aproximação entre clube e comunidade, possivelmente impulsionando ações educacionais e sociais.

Novo CT do Bahia | Foto: Divulgação I EC Bahia

Base como pilar

Outro ponto central destacado por Aguirre foi a reorganização e fortalecimento das categorias de base. Hoje espalhadas, as estruturas de formação passarão a funcionar de maneira integrada no novo espaço.

"Grande parte deles vai ser a base. Finalmente vai estar todo mundo junto, com o outro indivíduo, com o outro profissional", explicou.

Para ele, a concentração das categorias em um único complexo deve facilitar a padronização metodológica, a transição de atletas da base para o profissional, o acompanhamento multidisciplinar e a formação humana e esportiva dos jovens.

Novo CT do Bahia | Foto: Divulgação I EC Bahia

Como será o CT?

O City Football Academy Bahia ficará localizado em Camaçari, prometendo ser o mais moderno de todo o Nordeste e um dos mais completos do país. O City Football Academy Bahia contará com:

12 campos de futebol, sendo quatro para o time masculino, dois para o time feminino e seis para categorias de base;

1 miniestádio para mil pessoas;

1 hotel;

1 centro administrativo;

144 vagas de alojamento;

500 vagas de estacionamento.

A estrutura seguirá o modelo de excelência dos City Football Academies espalhados pelo mundo, como os de Manchester, Nova York, Montevidéu e Melbourne. No, novo CT estarão reunidos o futebol profissional masculino e feminino, além das categorias de base e demais setores administrativos do clube.