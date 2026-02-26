Menu
HOME > ESPORTES
NOVO DESTINO

Ex-Bahia e Vitória, 'Neymar do Nordeste' vai jogar por time da Série D

Atacante sma passagens por diversos clubes brasileiros

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/02/2026 - 20:43 h

Rogério em campo pelo Bahia
Rogério em campo pelo Bahia -

Conhecido no futebol como "Neymar do Nordeste", o atacante Rogério foi anunciado, nesta quinta-feira, 26, como novo reforço do Tocantinópolis, clube que disputa a Série D do Brasileirão. O jogador de 35 anos já defendeu o Bahia, Vitória e, mais recentemente, o Fluminense de Feira.

No vídeo oficial de anúncio, o clube exibe imagens do jogador com a camisa do São Paulo. Foi pelo clube paulista que Rogério viveu um dos momentos mais emblemáticos da sua carreira, quando foi o herói da classificação na Libertadores 2016.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Tocantinópolis Esporte Clube (@tocantinopolis.ec)

O atacante atuou no Vitória em 2015, marcando dez gols em 27 jogos, enquanto, no Bahia, não obteve o mesmo destaque e marcou apenas dois gols em 26 jogos na temporada 2019. Na carreira, Rogério soma 102 tentos em 512 partidas.

Em atividade desde 2008, o atacante também atuou em outros grandes clubes do Brasil como Náutico, Botafogo, Sport, Ceará, Juventude e Remo. No ano passado, o atleta fez quatro partidas no Fluminense de Feira ao lado de Kieza, outro ex-jogador de Bahia e Vitória.

