Ex-Bahia e Vitória, 'Neymar do Nordeste' vai jogar por time da Série D

Rogério em campo pelo Bahia - Foto: Felipe Oliveira | ECBahia

Conhecido no futebol como "Neymar do Nordeste", o atacante Rogério foi anunciado, nesta quinta-feira, 26, como novo reforço do Tocantinópolis, clube que disputa a Série D do Brasileirão. O jogador de 35 anos já defendeu o Bahia, Vitória e, mais recentemente, o Fluminense de Feira.

No vídeo oficial de anúncio, o clube exibe imagens do jogador com a camisa do São Paulo. Foi pelo clube paulista que Rogério viveu um dos momentos mais emblemáticos da sua carreira, quando foi o herói da classificação na Libertadores 2016.

O atacante atuou no Vitória em 2015, marcando dez gols em 27 jogos, enquanto, no Bahia, não obteve o mesmo destaque e marcou apenas dois gols em 26 jogos na temporada 2019. Na carreira, Rogério soma 102 tentos em 512 partidas.

Em atividade desde 2008, o atacante também atuou em outros grandes clubes do Brasil como Náutico, Botafogo, Sport, Ceará, Juventude e Remo. No ano passado, o atleta fez quatro partidas no Fluminense de Feira ao lado de Kieza, outro ex-jogador de Bahia e Vitória.