Após fracasso na Libertadores, Bahia pode ter ano de menos jogos das últimas décadas

Com a eliminação precoce para o O’Higgins na Copa Libertadores da América, o Esporte Clube Bahia caminha para realizar seu menor número de jogos na temporada das últimas duas décadas. Sem participar da Copa do Nordeste e da Copa Sul-Americana, o Esquadrão terá um calendário reduzido no ano de 2026.

Baixo número de partidas na temporada

Sem participar da Copa do Nordeste e nem da Copa Sul-Americana neste ano, o Bahia terá um número reduzido de partidas em 2026 se comparado aos últimos anos.

O Tricolor entrou em campo 14 vezes até o momento e tem garantidas 35 partidas faltantes para o fim do Campeonato Brasileiro, 2 da Copa do Brasil e pelo menos mais 1 no Campeonato Baiano: a semifinal contra a Jacuipense.

Assim, o número mínimo de partidas que o Bahia pode jogar nesta temporada é de 52 partidas, e ao todo são 60 possíveis na temporada. Para isso, precisa ser finalista do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil.

O cenário é bastante diferente de 2025, quando o Bahia fez 80 partidas no ano e foi uma das equipes brasileiros que mais entraram em campo.

A última vez que o Bahia fez menos de 60 aparições em uma temporada foi no ano de 2005, quando entrou em campo somente 37 vezes.

Quantidade de partidas disputadas pelo Bahia nas últimas 20 temporadas

2025 - 80

2024 - 69

2023 - 67

2022 - 59

2021 - 84

2020 - 61

2019 - 71

2018 - 75

2017 - 66

2016 - 64

2015 - 70

2014 - 69

2013 - 63

2012 - 73

2011 - 64

2010 - 77

2009 - 68

2008 - 68

2007 - 66

2006 - 64

Por que o Bahia não participará da Copa do Nordeste em 2026?

Após mudanças feitas pela Confederação Brasileira de Futebol, o Bahia ficou de fora da Copa do Nordeste por ter sido o único time da região classificado para uma competição continental, no caso a Libertadores.

A nova regra imprime que times que disputarem conpetições continentais não devem jogar torneios regionais, por conta do conflito de calendário.

Por que o Bahia não poderá jogar a Copa Sul-Americana de 2026?

O Bahia não poderá jogar a Copa Sul-Americana no ano de 2026. O impedimento acontece pois a eliminação que aconteceu para o time do O'Higgins era válida pela segunda-fase da Pré-Libertadores, assim impedindo o "rebaixamento" do time para a competição regional.

Futuro no Brasileirão

O Bahia, apesar de não conseguir boas atuações, largou bem no Campeonato Brasileiro e acumula 7 pontos conquistados em três jogos. Sem calendário internaciona, o Tricolor tem como prioridade a disputa do principal torneio nacional, em que terminou na sétima posição em 2025.

Com um jogo a menos após o adiamento da partida contra a Chapecoense, o Bahia só entra em campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 11 de março, quando recebe o rival Vitória na Arena Fonte Nova.