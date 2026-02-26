Volante da base ganha destaque no Vitória durante o Baianão

Edenilson em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O jovem da base do Vitória, Edenilson, ganhou destaque no elenco Rubro-Negro após acumular boas atuações com o time misturado entre peças reservas e não utilizadas, comandados por Rodrigo Chagas, no Campeonato Baiano.

O jovem volante estreou entre as opções titulares do Vitória contra a equipe do Galícia, no Barradão, em duelo válido pela nona e última rodada do Campeonato Baiano, que aconteceu no último domingo, 22. E foi elogiado pelo técnico Jair Ventura durante a coletiva de imprensa pós-jogo.

“Eu entendi que o Edenilson seria mais importante porque a gente ia ter mais a bola e ia sofrer menos com a bola parada, diferente do adversário do outro jogo. Com ele a gente ganhou uma opção de velocidade. Fez uma boa partida, fico feliz de ganhar mais um jogador da base”

Trajetória de Edenilson

Edenilson chegou nas categorias de base do Vitória em 2023. Após o período de um ano, o jogador foi emprestado para o Itabuna, para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Edenilson voltou ao Vitória no ano de 2025, sendo utilizado em duas partidas pelo elenco profissional, uma no Campeonato Baiano, e uma na Copa do Nordeste.

O ano de 2026 do jogador teve mais espaço dentro de campo, atuando em 6 partidas pelo Leão da Barra, 5 no Campeonato Baiano, sob o comando de Rodrigo Chagas, e 1 sob o comando de Jair Ventura.