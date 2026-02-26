Bahia se une aos brasileiros que caíram na pré-Libertadores na década

Willian José e Everton Ribeiro em campo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Todo tricolor que esteve na Fonte Nova na última quarta-feira, 25, voltou para casa com um sentimento que muitos brasileiros conhecem bem - a dor de deixar uma Libertadores antes mesmo do começo dela.

A eliminação do Bahia para o O'Higgins nos pênaltis somou mais um clube à estatística de brasileiros que, há quase uma década, são eliminados nas fases preliminares da Libertadores e sequer alcançam a fase de grupos.

O Tricolor venceu por 2 a 1 no tempo normal, mas acabou superado nas penalidades, dando sequência a uma sequência negativa que começou em 2018 e se tornou rotina para o futebol brasileiro, amontoando times que ficam no topo da tabela do Brasileirão, mas acabam sem Libertadores e sem Sul-Americana.

Nove anos seguidos de quedas

Desde que a Chapecoense caiu diante do Nacional em 2018, ao menos um brasileiro fica pelo caminho antes da fase de grupos, com o Bahia se juntando ao time em 2026.

2011 - Corinthians x Deportes Tolima (segunda fase)

2018 - Chapecoense x Nacional-URU (segunda fase)

2019 - São Paulo x Talleres (segunda fase)

2020 - Corinthians x Club Guaraní (segunda fase)

2021 - Grêmio x Independiente del Valle (terceira fase)

2022 - Fluminense x Club Olimpia (terceira fase)

2023 - Fortaleza x Cerro Porteño (terceira fase)

2024 - Red Bull Bragantino x Botafogo (terceira fase)

2025 - Corinthians x Barcelona Sporting Club (terceira fase)

2026 - Bahia x O'Higgins (segunda fase)

Líder da estatística negativa, o Corinthians tem três eliminações nesse recorte, enquanto o Bahia vive sua primeira nessa etapa da competição.

Vale ressaltar que em 2024 o Bragantino caiu, mas algum brasileiro cairia de qualquer forma, já que do outro lado estava o Botafogo.

Impacto esportivo

A eliminação precoce representa não apenas frustração esportiva, mas também perda de calendário internacional e impacto financeiro.

O tema já gerou desconforto na Confederação Brasileira de Futebol, que chegou a tentar negociar com a Conmebol a troca das vagas brasileiras nas fases preliminares por uma classificação direta à fase de grupos, proposta que não avançou.

Apesar da queda do Bahia, o Brasil ainda tem um representante vivo na Pré-Libertadores, já que o Botafogo avançou e disputará a última etapa antes da fase de grupos.

Já para o Bahia, o impacto é sentido no calendário vazio. Sem Copa do Nordeste porque, com a nova determinação da CBF, times que jogam competições da Conmebol não podem jogar o torneio regional, o Esquadrão só tem Baianão, Copa do Brasil e Brasileirão até o final do ano.

Era raro

Antes dessa sequência recente, as quedas brasileiras eram pontuais. O caso mais emblemático foi o do Corinthians em 2011, eliminado pelo Tolima mesmo com Ronaldo no elenco.

Hoje, no entanto, a fase prévia deixou de ser mero obstáculo e passou a carregar status de armadilha para clubes brasileiros, escrevendo um roteiro que, pelo nono ano seguido, voltou a se repetir.