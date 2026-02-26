CRIME
Torcedor do O'Higgins é preso ao imitar macaco na Fonte Nova
Racismo ocorreu durante partida que eliminou o Bahia da Libertadores
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
O adeus do Bahia à Copa Libertadores da América 2026, após partida contra o O’Higgins na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira, 25, foi marcado por um epsódio lamentável.
Durante o jogo, câmeras de videomonitoramento instaladas no estádio, flagraram um torcedor chileno fazendo gestos similares a um macaco, direcionados aos atletas do time baiano, durante o intervalo da partida.
Em nota, enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil afirmou que o suspeito, de 27 anos, foi identificado e autuado por crime de racismo.
O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial dos Barris. O homem foi submetido aos exames de praxe e segue à disposição da Justiça.
Leia Também:
Derrota do Bahia
O Bahia recebeu o O’Higgins nesta quarta-feira, 25, e, com o apoio de mais de 45 mil torcedores tricolores na Arena Fonte Nova, não conseguiu reverter a derrota sofrida no jogo de ida. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni está eliminada da Copa Libertadores da América de 2026 após vencer a partida por 2 a 1, mas perder nos pênaltis.
A eliminação trouxe um impacto significativo ao calendário do Bahia, mas manteve confirmada uma data que gerava dúvidas quanto a um possível adiamento. Trata-se do primeiro embate contra o Vitória, no Brasileirão, previsto para o dia 11 de março, na Arena Fonte Nova quem com a eliminação, será mantido.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes