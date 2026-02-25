ELIMINADO
Bahia perde nos pênaltis e dá adeus à Libertadores
Dell e Éverton Ribeiro despediçaram suas respectivas cobranças e o O'Higgins eliminou o Esquadrão
Por Téo Mazzoni
Siga o A TARDE no Google
Fim do sonho continental. O Bahia recebeu o O’Higgins nesta quarta-feira, 25, e, com o apoio de mais de 45 mil torcedores tricolores na Arena Fonte Nova, não conseguiu reverter a derrota sofrida no jogo de ida. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni está eliminada da Copa Libertadores da América de 2026 após vencer a partida por 2 a 1, mas perder nos pênaltis.
O jogo
O Bahia abriu o placar com menos de um minuto de bola rolando, após excelente trama que começou com uma bola recuperada por Erick Pulga no meio-campo e envolveu Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Ademir, até a bola morrer no fundo da rede adversária após a conclusão de Willian José.
O Esquadrão chegou a marcar mais uma vez no primeiro tempo, novamente com Erick Pulga, mas o gol foi invalidado por impedimento. No entanto, antes que os torcedores tricolores pudessem lamentar a marcação, o árbitro Maximiliano Ramírez assinalou um pênalti a favor do Bahia. Willian José foi para a cobrança, desperdiçou, mas, no rebote, marcou seu segundo gol na partida.
No começo da segunda etapa, o O’Higgins diminuiu o placar. Após um vacilo do atacante Ademir na entrada da área, o clube chileno recuperou a posse de bola, invadiu a defesa tricolor com velocidade e balançou as redes com Castillo.
Com o placar de 2 a 1 no tempo regulamentar, a partida foi decidida nos pênaltis e o Bahia foi derrotado após Éverton Ribeiro e Dell desperdiçarem suas cobranças.
Impacto no calendário
Além da eliminação precoce na Libertadores, o Bahia perdeu qualquer chance de disputar a Copa Sul-Americana. Isso porque, ao cair na 2ª fase prévia da “Glória Eterna”, o clube não terá a possibilidade de disputar a Sula em 2026.
Leia Também:
Próximo jogo
O Bahia volta a campo neste sábado, 28, às 17h, novamente na Arena Fonte Nova, em duelo contra a Juazeirense que vale vaga na final do Campeonato Baiano de 2026.
Ficha técnica
Bahia x O’Higgins
- O que: 2ª fase da Pré-Libertadores
- Quando: 25/02, às 19h
- Onde: Arena Fonte Nova
Escalações
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
- O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Luis Pavez; Felipe Ogaz, Francisco González, Bryan Rabello, Juan Leiva e Martín Sarrafiore; Miguel Brizuela. Técnico: Lucas Bovaglio.
Arbitragem
- Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)
- Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)
- VAR: Silvio Trucco (ARG)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes