Mi casa, su casa: O'Higgins treina no Barradão para enfrentar o Bahia

Barradão, estádio do Vitória - Foto: Divulgação | EC Vitória

O grande dia chegou. O confronto entre Bahia e O'Higgins para definir a vaga na Libertadores é nesta quarta-feira, 25, às 19h, na Arena Fonte Nova, e ambos os times já estão nos preparativos finais.

Para o chileno, os últimos treinos tiveram um clima conhecido para o Bahia - o do Leão da Barra. Dentro do Barradão, o O'Higgins se preparou para enfrentar o maior rival do Vitória, em um lugar cheio de simbolismo e energia contra o Tricolor de Aço.

Enquanto estava no Barradão, o clube postou fotos para todo mundo ver, se inserindo no cenário de rivalidade e gerando diversos comentários de ambos os lados, ganhando inclusive mais simpatia de alguns torcedores do Rubro-Negro.

Nos comentários, a torcida pediu que ensinassem aos chilenos algumas músicas de provocação, deu boa sorte ao O'Higgins e afirmou que "a casa é deles" para se preparar contra o Bahia.

Segurando o placar

A missão do O'Higgins nesta quarta não é tão difícil: basta segurar o placar já conquistado em casa, na partida de ida da segunda fase preliminar da Libertadores. Os chilenos chegam à Fonte com 1 a 0 no placar, e o Bahia com a missão de reverter.

Caso o Esquadrão vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nas penalidades, sem prorrogação, deixando a permanência do Bahia na Libertadores nas mãos de Ronaldo e nos pés dos batedores de pênalti.