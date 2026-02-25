Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INIMIGO DO MEU INIMIGO É MEU AMIGO

Mi casa, su casa: O'Higgins treina no Barradão para enfrentar o Bahia

Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 19h, na Fonte Nova, pela pré-Libertadores

Marina Branco

Por Marina Branco

25/02/2026 - 8:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Barradão, estádio do Vitória
Barradão, estádio do Vitória -

O grande dia chegou. O confronto entre Bahia e O'Higgins para definir a vaga na Libertadores é nesta quarta-feira, 25, às 19h, na Arena Fonte Nova, e ambos os times já estão nos preparativos finais.

Para o chileno, os últimos treinos tiveram um clima conhecido para o Bahia - o do Leão da Barra. Dentro do Barradão, o O'Higgins se preparou para enfrentar o maior rival do Vitória, em um lugar cheio de simbolismo e energia contra o Tricolor de Aço.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

'Missão épica': Técnico do O'Higgins revela plano para segurar o Bahia
Chilenos surpreendem com festa em Salvador antes de Bahia x O'Higgins
Por que ser "retranqueiro" pode ajudar o Bahia contra o O'Higgins

Enquanto estava no Barradão, o clube postou fotos para todo mundo ver, se inserindo no cenário de rivalidade e gerando diversos comentários de ambos os lados, ganhando inclusive mais simpatia de alguns torcedores do Rubro-Negro.

Nos comentários, a torcida pediu que ensinassem aos chilenos algumas músicas de provocação, deu boa sorte ao O'Higgins e afirmou que "a casa é deles" para se preparar contra o Bahia.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por O'Higgins Oficial (@ohiggins_oficial)

Segurando o placar

A missão do O'Higgins nesta quarta não é tão difícil: basta segurar o placar já conquistado em casa, na partida de ida da segunda fase preliminar da Libertadores. Os chilenos chegam à Fonte com 1 a 0 no placar, e o Bahia com a missão de reverter.

Caso o Esquadrão vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nas penalidades, sem prorrogação, deixando a permanência do Bahia na Libertadores nas mãos de Ronaldo e nos pés dos batedores de pênalti.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova Bahia Futebol libertadores O'Higgins rivalidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Barradão, estádio do Vitória
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Barradão, estádio do Vitória
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Barradão, estádio do Vitória
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Barradão, estádio do Vitória
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x