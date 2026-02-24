Chilenos surpreendem com festa em Salvador antes de Bahia x O'Higgins

Torcedores chilenos cantando e apoiando o O'Higgins - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mais de 5 mil quilômetros de distância entre Rancagua, no Chile, e Salvador não foram um problema para a torcida do O'Higgins atravessar o continente por um propósito: apoiar a equipe na Copa Libertadores. A equipe venceu o Bahia no jogo de ida e pode até empatar na partida de volta para avançar à terceira fase da etapa preliminar do torneio.

Na noite desta terça-feira, 24, véspera do confronto, torcedores do time chileno foram flagrados realizando uma festa em frente ao hotel Salvador Hangar Aeroporto, local onde jogadores e membros da comissão técnica do O’Higgins estão hospedados.

De acordo com o perfil O'Higgins Total, mais de mil torcedores do clube visitante devem estar presentes na Arena Fonte Nova.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 19h, na Arena Fonte Nova. Vale lembrar que o Bahia precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar de fase, e, qualquer triunfo tricolor pela vantagem mínima, o jogo será decidido por disputa de pênaltis.