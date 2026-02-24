Menu
JOGO-CHAVE

Saiba por que o triunfo contra O’Higgins define calendário do Bahia

Esquadrão precisa vencer para seguir na Libertadores e garantir calendário internacional em 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/02/2026 - 12:55 h

Tricolor precisa superar O’Higgins para garantir vaga na próxima fase da Libertadores e calendário completo para 2026
Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 25, às 19h, na Arena Fonte Nova, com a missão de reverter a vantagem do O’Higgins e seguir vivo na Copa Libertadores da América. Para avançar à 3ª fase preliminar, o Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Mais do que a continuidade na principal competição continental, o confronto tem impacto direto no planejamento internacional do clube. Caso avance à próxima fase da pré-Libertadores, o Bahia garantirá, no mínimo, presença na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2026.

Isso ocorre porque, conforme o regulamento das competições da Conmebol, as quatro equipes eliminadas na 3ª fase preliminar da Libertadores herdam vagas diretas na fase de grupos da Sul-Americana, completando a lista das 32 participantes do torneio.

Dessa forma, a classificação diante do O’Higgins representa não apenas a chance de seguir na disputa por um lugar na fase de grupos da Libertadores, mas também garante ao Bahia um calendário internacional completo nesta temporada, mesmo em caso de eliminação na 3ª fase preliminar da "Glória Eterna".

x