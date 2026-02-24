Metrô terá operação especial para jogo do Bahia na Libertadores

Metrô de Salvador - Foto: Divulgação | Metrô Bahia

Todos os tricolores estão organizando suas rotinas para liberar a quarta-feira, 25, à noite, quando o Bahia decide a permanência na Libertadores contra o O'Higgins na Arena Fonte Nova. Para ajudar na logística, o Metrô Bahia terá uma operação especial com foco no jogo, ampliando os transportes antes e depois da partida.

O número de Agentes de Atendimento e Segurança nas estações foi reforçado, e a quantidade de viagens aumentou, podendo ainda ser ajustada conforme a demanda ao longo da noite.

A expectativa é de movimentação acima do normal, já que mais de 43 mil ingressos já foram vendidos para a partida. A tarifa do metrô, no entanto, não será alterada, e permanece em R$ 4,10.

Segundo Cléo Garcia, gerente de Estações e Terminais do sistema, a operação foi organizada para garantir deslocamento mais ágil e seguro ao público que seguirá para o estádio.

"Estamos preparados para acompanhar o movimento dos torcedores e oferecer um transporte organizado até a Arena. Além do reforço das equipes e do ajuste no número de viagens, é essencial que cada passageiro contribua com um embarque consciente", destacou.

Orientações aos passageiros

Para evitar transtornos em meio ao grande fluxo de pessoas, a concessionária recomenda aguardar o desembarque antes de entrar no trem, respeitar os assentos preferenciais, priorizar elevadores para quem realmente necessita, utilizar o corrimão ao descer escadas e manter comportamento colaborativo nas plataformas e vagões.

Arena Fonte Nova | Foto: Divulgação / San Júnior

Formas de pagamento

Os passageiros podem pagar a tarifa diretamente na catraca por aproximação, utilizando cartões de crédito ou débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches e pulseiras de pagamento ou QR Codes gerados pelo aplicativo Recarga Pay.

Quem utiliza o Cartão Integração também pode recarregá-lo por diferentes canais, sendo o Aplicativo CCR Mobilidade (App Store e Google Play), carteiras digitais como Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay e Cittamobi ou rede credenciada com mais de 2 mil pontos de venda.

Com a expectativa de casa cheia na Fonte Nova, o sistema metroviário deve ser uma das principais alternativas de deslocamento para os torcedores que acompanharão o duelo decisivo do Tricolor na competição continental, e estará reforçado para receber a torcida.