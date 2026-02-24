Menu
HOME > ESPORTES
LIBERTADORES

Baixa de última hora, titular e joia fora: veja os desfalques do Bahia

Time de Rogério Ceni joga por vaga na 3ª fase da pré-Libertadores mesmo com desfalques de peso

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/02/2026 - 8:59 h

Bahia sofre baixas e joga tudo por vaga na Libertadores
Bahia sofre baixas e joga tudo por vaga na Libertadores

O Bahia vai jogar a vida contra o O’Higgins nesta quarta-feira, 25, às 19h, na Arena Fonte Nova, pelo segundo jogo decisivo da 2ª fase preliminar da Copa Libertadores da América. No entanto, o Tricolor de Aço não poderá contar com sua força máxima para o duelo.

Para o confronto, o Esquadrão tem cinco desfalques confirmados: David Duarte, Kanu, Gilberto, Ruan Pablo e Kauê Furquim. Além deles, o meio-campista Michel Araújo também é ausência praticamente certa.

Os zagueiros são baixas confirmadas pelo técnico Rogério Ceni, que afirmou, em coletiva, que não contará com os atletas na partida desta quarta-feira. Já Gilberto é um desfalque de última hora. O lateral-direito apresentou um quadro de apendicite, foi submetido a cirurgia e não estará à disposição do Tricolor de Aço.

Quanto às joias da base do Bahia, Ruan Pablo segue em tratamento de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e só deve voltar aos gramados em maio. Já Kauê Furquim desfalca o Esquadrão por integrar a delegação da Seleção Brasileira Sub-17, em Barranquilla, na Colômbia, onde disputa dois amistosos preparatórios para o Sul-Americano da categoria.

O uruguaio Michel Araújo, com um estiramento na região posterior da coxa, também é baixa praticamente confirmada, após ser vetado pelo departamento médico azul, vermelho e branco.

Para avançar à 3ª fase da pré-Libertadores, o Bahia precisa reverter o resultado do jogo de ida, quando foi derrotado por 1 a 0. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols garante a classificação direta à terceira fase do torneio continental.

Tags:

arena fonte nova Bahia Copa Libertadores futebol baiano Rogério Ceni

x