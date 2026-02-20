Bahia terá desfalque de titular em jogo decisivo contra o O’Higgins

Bahia decide vida na Libertadores com desfalques pesados na zaga - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Precisando reverter a derrota sofrida no jogo de ida da 2ª fase da pré-Libertadores, o Bahia seguirá sem poder contar com seu zagueiro titular na partida de volta. David Duarte não estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo decisivo contra o O’Higgins, na próxima quarta-feira, 25, às 19h, na Arena Fonte Nova.

A confirmação da ausência do defensor foi feita pelo treinador tricolor em coletiva realizada após a derrota para o O’Higgins, no Chile, na última quarta-feira, 20. Além de David Duarte, o comandante também confirmou o desfalque de Kanu, reserva imediato do camisa 33.

Segundo o técnico, a dupla de zaga que atuou no jogo de ida — Ramos Mingo e Gabriel Xavier — será mantida na partida de volta da 2ª fase preliminar da Libertadores. A revelação foi feita enquanto Ceni comentava a atuação do Pivete de Aço.

(O Gabriel) Não fez um grande jogo, mas é ele que vai jogar na quarta, a mesma dupla de zaga Rogério Ceni - tecnico do Bahia

“Temos que passar confiança para o Gabriel. Hoje foi um jogo contra um nove muito difícil de marcar, com muita bola longa para o atacante. Perdemos também a segunda bola, o que foi ainda mais problemático. E eles devem usar isso também no jogo da volta. Gabriel marcou um jogador muito chato, muito difícil de ser marcado. Não fez um grande jogo, mas é ele que vai jogar na quarta, a mesma dupla de zaga, e tenho certeza de que vão se recuperar”, afirmou o técnico Rogério Ceni.





David Duarte trata uma lesão na região posterior da coxa, sofrida antes do jogo contra o Vasco, na quarta-feira passada, 11. Já Kanu também está em recuperação de uma contusão na coxa, sofrida justamente no duelo diante do clube carioca, quando foi escolhido para substituir o companheiro.

Sem David Duarte e Kanu, mas com Éverton Ribeiro de volta após cumprir suspensão, o Bahia precisa vencer o O’Higgins por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Caso vença por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.