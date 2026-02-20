Menu
HOME > ESPORTES
PRÉ-LIBERTADORES

Bahia terá desfalque de titular em jogo decisivo contra o O’Higgins

Tricolor tenta reverter placar com baixa importante no sistema defensivo

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/02/2026 - 9:49 h

Bahia decide vida na Libertadores com desfalques pesados na zaga
Bahia decide vida na Libertadores com desfalques pesados na zaga -

Precisando reverter a derrota sofrida no jogo de ida da 2ª fase da pré-Libertadores, o Bahia seguirá sem poder contar com seu zagueiro titular na partida de volta. David Duarte não estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo decisivo contra o O’Higgins, na próxima quarta-feira, 25, às 19h, na Arena Fonte Nova.

A confirmação da ausência do defensor foi feita pelo treinador tricolor em coletiva realizada após a derrota para o O’Higgins, no Chile, na última quarta-feira, 20. Além de David Duarte, o comandante também confirmou o desfalque de Kanu, reserva imediato do camisa 33.

Segundo o técnico, a dupla de zaga que atuou no jogo de ida — Ramos Mingo e Gabriel Xavier — será mantida na partida de volta da 2ª fase preliminar da Libertadores. A revelação foi feita enquanto Ceni comentava a atuação do Pivete de Aço.

(O Gabriel) Não fez um grande jogo, mas é ele que vai jogar na quarta, a mesma dupla de zaga
Rogério Ceni - tecnico do Bahia

Temos que passar confiança para o Gabriel. Hoje foi um jogo contra um nove muito difícil de marcar, com muita bola longa para o atacante. Perdemos também a segunda bola, o que foi ainda mais problemático. E eles devem usar isso também no jogo da volta. Gabriel marcou um jogador muito chato, muito difícil de ser marcado. Não fez um grande jogo, mas é ele que vai jogar na quarta, a mesma dupla de zaga, e tenho certeza de que vão se recuperar”, afirmou o técnico Rogério Ceni.

Leia Também:

Bahia volta a jogar em Pituaçu após quase 3 anos; relembre a última partida
Bahia soma quatro derrotas seguidas na Libertadores e busca reação
Bahia e Vitória podem se enfrentar já na semifinal do Baianão

David Duarte trata uma lesão na região posterior da coxa, sofrida antes do jogo contra o Vasco, na quarta-feira passada, 11. Já Kanu também está em recuperação de uma contusão na coxa, sofrida justamente no duelo diante do clube carioca, quando foi escolhido para substituir o companheiro.

Sem David Duarte e Kanu, mas com Éverton Ribeiro de volta após cumprir suspensão, o Bahia precisa vencer o O’Higgins por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Caso vença por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Por que David Duarte não vai jogar contra o O'Higgins?

David Duarte está se recuperando de uma lesão na coxa, que o impede de atuar na partida decisiva contra o O'Higgins na pré-Libertadores.

Quem será o substituto de David Duarte na defesa do Bahia?

O técnico Rogério Ceni confirmou que a dupla de zaga Ramos Mingo e Gabriel Xavier será mantida para o jogo de volta.

O que acontece se o Bahia vencer por apenas um gol de diferença?

Se o Bahia vencer o O'Higgins por apenas um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.

Éverton Ribeiro está disponível para o jogo contra o O'Higgins?

Sim, Éverton Ribeiro está de volta após cumprir suspensão e estará à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida.

Quais são as condições para o Bahia se classificar na pré-Libertadores?

O Bahia precisa vencer o O'Higgins por dois gols de diferença para se classificar diretamente, caso contrário, se vencer por um gol, a vaga será definida nos pênaltis.

Tags:

Bahia David Duarte esporte libertadores Rogério Ceni

Ver todas

