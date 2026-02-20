Menu
HOME > ESPORTES
SEQUÊNCIA NEGATIVA!

Bahia soma quatro derrotas seguidas na Libertadores e busca reação

Depois de quatro derrotas consecutivas na Libertadores, o Bahia precisa vencer o O’Higgins na Fonte Nova para avançar à próxima fase

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/02/2026 - 7:40 h

Bahia busca reação após 4 derrotas seguidas na competição
O Bahia perdeu o jogo de ida da 2ª fase da pré-Libertadores e precisará reverter o placar contra o O’Higgins, na Arena Fonte Nova, caso queira avançar à 3ª fase preliminar da competição. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 25, às 19h, e o Esquadrão precisará vencer — algo que não acontece na competição há quatro jogos.

O último triunfo da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni na Copa Libertadores da América foi diante do Atlético Nacional, da Colômbia, no primeiro confronto entre as equipes na fase de grupos de 2025. Desde então, o Tricolor de Aço acumulou quatro derrotas consecutivas.

Além do revés contra o O’Higgins, a sequência ruim do Bahia na competição inclui derrotas para Internacional, Atlético Nacional e Nacional, do Uruguai, todas nas três rodadas finais da edição passada do torneio continental — resultados que levaram à eliminação do Esquadrão ainda na fase de grupos de 2025.

Últimos 4 jogos do Bahia na Libertadores:

  • O’Higgins 1 x 0 Bahia – pré-Libertadores 2026
  • Internacional 2 x 1 Bahia – Libertadores 2025
  • Atlético Nacional 1 x 0 Bahia – Libertadores 2025
  • Bahia 1 x 3 Nacional – Libertadores 2025

Portanto, o Bahia precisará superar esse retrospecto negativo se quiser sonhar com a classificação à 3ª fase preliminar da Libertadores, e a Arena Fonte Nova pode ser um trunfo. Das quatro derrotas recentes, três foram fora de casa.

Mesmo com o traumático revés diante do Nacional em seu último jogo no estádio, a confiança de que o Esquadrão conseguirá reverter o placar diante de sua torcida paira no ar do CT Evaristo de Macedo, onde o time segue sua preparação para o confronto decisivo.

Tags:

arena fonte nova Bahia Copa Libertadores futebol baiano Rogério Ceni

