Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BA-VI NAS SEMIS?

Bahia e Vitória podem se enfrentar já na semifinal do Baianão

Derrota do Vitória e triunfos de Jequié e Porto podem antecipar o clássico na fase decisiva do estadual

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/02/2026 - 6:49 h | Atualizada em 20/02/2026 - 8:04

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ba-Vi na semifinal? Entenda a matemática da última rodada do Baianão 2026
Ba-Vi na semifinal? Entenda a matemática da última rodada do Baianão 2026 -

Falta apenas uma rodada para o fim da primeira fase do Campeonato Baiano de 2026, mas ainda há muito a ser definido — com exceção do Bahia, que já assegurou a liderança do certame. Do vice-líder ao vice-lanterna, todos ainda podem garantir uma vaga na fase final da competição.

Atualmente, o G-4 do Baianão é composto pelo Bahia, na 1ª colocação, com 20 pontos, seguido pelo Vitória, em 2º lugar, com 13 pontos. Jequié e Porto, ambos com 11 pontos, ocupam a 3ª e a 4ª posições, respectivamente. Logo abaixo aparecem Jacuipense, Juazeirense, Galícia, Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus, todos ainda com chances de classificação.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diante da indefinição na tabela, um cenário específico chama a atenção: existe a possibilidade de um clássico Ba-Vi já na semifinal do torneio. Mas como isso pode acontecer? A explicação é simples.

Ba-Vi na semifinal?

O Bahia já está garantido na semifinal e com a liderança assegurada. Por ocupar o 1º lugar na classificação, enfrentará na próxima fase a equipe que avançar na 4ª posição — e, dependendo da combinação de resultados, esse clube pode ser o Vitória.

Na última rodada, o Leão da Barra recebe o Galícia no Barradão, às 16h deste domingo, 22. Se fizer o dever de casa e vencer, avança à semifinal na 2ª posição, enfrentando a equipe que terminar em 3º lugar, conforme previsto no regulamento do torneio. No entanto, se perder para o Granadeiro, pode acabar enfrentando o rival Bahia já na próxima fase.

Isso porque uma derrota do Vitória, combinada com vitórias de Jequié e Porto — diante de Barcelona de Ilhéus e Juazeirense, respectivamente — empurraria o rubro-negro para a 4ª colocação, o que resultaria em um clássico Ba-Vi já na semifinal do Campeonato Baiano. O cenário, embora improvável, não é impossível.

Leia Também:

Hat-trick e mais: ex-atacantes de Bahia e Vitória brilham no exterior
Ex-Vitória denuncia racismo na Ásia: "Parem de atacar minha família"
Vida de Éverton Ribeiro pós câncer: "Cada dia como se fosse o último"

Vale destacar que, diante de sua torcida no Barradão, o Vitória contará com o time principal e com a presença do técnico Jair Ventura à beira do gramado na partida contra o Galícia, em busca dos três pontos para garantir a classificação em 2º lugar no Campeonato Baiano de 2026.

Em caso de empate contra o Galícia, o Vitória assegura a classificação à fase final e evita um Ba-Vi na semifinal, já que poderia, no máximo, cair para a 3ª posição — e isso apenas em caso de vitória do Jequié.

Confira os jogos da última rodada do Baianão 2026:

  • Atlético de Alagoinhas x Bahia — 21/02, às 20h, em Pituaçu;
  • Vitória x Galícia — 22/02, às 16h, no Barradão;
  • Porto x Juazeirense — 22/02, às 16h, no Agnaldo Bento, em Porto Seguro;
  • Jequié x Barcelona de Ilhéus — 22/02, às 16h, no Waldomirão, em Jequié;
  • Jacuipense x Bahia de Feira — 22/02, às 16h, em Pituaçu.

Qual é a situação atual do Campeonato Baiano de 2026?

O Campeonato Baiano de 2026 está chegando à última rodada da primeira fase, com o Bahia na liderança com 20 pontos. O Vitória é o vice-líder com 13 pontos, e outras equipes ainda têm chances de se classificar para a fase final.

Como funciona a classificação para a semifinal do Campeonato Baiano?

As quatro melhores equipes na tabela se classificam para a semifinal. O Bahia já está garantido na próxima fase, e o Vitória pode se juntar a ele dependendo dos resultados da última rodada.

É possível ter um clássico Ba-Vi nas semifinais?

Sim, há a possibilidade de um Ba-Vi na semifinal. Se o Vitória perder para o Galícia e outras combinações de resultados ocorrerem, ele pode cair para a 4ª posição e enfrentar o Bahia.

O que acontece se o Vitória empatar contra o Galícia?

Um empate garante a classificação do Vitória para a fase final e evita um clássico Ba-Vi nas semifinais, uma vez que ele se manteria ou na 2ª ou 3ª posição.

Quais jogos ainda restam na última rodada do Baianão 2026?

Os jogos da última rodada incluem: Atlético de Alagoinhas x Bahia, Vitória x Galícia, Porto x Juazeirense, Jequié x Barcelona de Ilhéus, e Jacuipense x Bahia de Feira, todos realizados no dia 22 de fevereiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia barradão campeonato baiano futebol baiano vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ba-Vi na semifinal? Entenda a matemática da última rodada do Baianão 2026
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Ba-Vi na semifinal? Entenda a matemática da última rodada do Baianão 2026
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Ba-Vi na semifinal? Entenda a matemática da última rodada do Baianão 2026
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Ba-Vi na semifinal? Entenda a matemática da última rodada do Baianão 2026
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x