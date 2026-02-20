Bahia e Vitória podem se enfrentar já na semifinal do Baianão

Ba-Vi na semifinal? Entenda a matemática da última rodada do Baianão 2026 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Falta apenas uma rodada para o fim da primeira fase do Campeonato Baiano de 2026, mas ainda há muito a ser definido — com exceção do Bahia, que já assegurou a liderança do certame. Do vice-líder ao vice-lanterna, todos ainda podem garantir uma vaga na fase final da competição.

Atualmente, o G-4 do Baianão é composto pelo Bahia, na 1ª colocação, com 20 pontos, seguido pelo Vitória, em 2º lugar, com 13 pontos. Jequié e Porto, ambos com 11 pontos, ocupam a 3ª e a 4ª posições, respectivamente. Logo abaixo aparecem Jacuipense, Juazeirense, Galícia, Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus, todos ainda com chances de classificação.

Diante da indefinição na tabela, um cenário específico chama a atenção: existe a possibilidade de um clássico Ba-Vi já na semifinal do torneio. Mas como isso pode acontecer? A explicação é simples.

Ba-Vi na semifinal?

O Bahia já está garantido na semifinal e com a liderança assegurada. Por ocupar o 1º lugar na classificação, enfrentará na próxima fase a equipe que avançar na 4ª posição — e, dependendo da combinação de resultados, esse clube pode ser o Vitória.

Na última rodada, o Leão da Barra recebe o Galícia no Barradão, às 16h deste domingo, 22. Se fizer o dever de casa e vencer, avança à semifinal na 2ª posição, enfrentando a equipe que terminar em 3º lugar, conforme previsto no regulamento do torneio. No entanto, se perder para o Granadeiro, pode acabar enfrentando o rival Bahia já na próxima fase.

Isso porque uma derrota do Vitória, combinada com vitórias de Jequié e Porto — diante de Barcelona de Ilhéus e Juazeirense, respectivamente — empurraria o rubro-negro para a 4ª colocação, o que resultaria em um clássico Ba-Vi já na semifinal do Campeonato Baiano. O cenário, embora improvável, não é impossível.

Vale destacar que, diante de sua torcida no Barradão, o Vitória contará com o time principal e com a presença do técnico Jair Ventura à beira do gramado na partida contra o Galícia, em busca dos três pontos para garantir a classificação em 2º lugar no Campeonato Baiano de 2026.

Em caso de empate contra o Galícia, o Vitória assegura a classificação à fase final e evita um Ba-Vi na semifinal, já que poderia, no máximo, cair para a 3ª posição — e isso apenas em caso de vitória do Jequié.

Confira os jogos da última rodada do Baianão 2026:

Atlético de Alagoinhas x Bahia — 21/02, às 20h, em Pituaçu;

Vitória x Galícia — 22/02, às 16h, no Barradão;

Porto x Juazeirense — 22/02, às 16h, no Agnaldo Bento, em Porto Seguro;

Jequié x Barcelona de Ilhéus — 22/02, às 16h, no Waldomirão, em Jequié;

Jacuipense x Bahia de Feira — 22/02, às 16h, em Pituaçu.