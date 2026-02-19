Menu
RACISMO

Ex-Vitória denuncia racismo na Ásia: "Parem de atacar minha família"

Atacante Denílson e esposa citam Vini Jr. após ofensas de torcedores

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

19/02/2026 - 20:10 h | Atualizada em 19/02/2026 - 22:07

Imagem ilustrativa da imagem Ex-Vitória denuncia racismo na Ásia: "Parem de atacar minha família"
-

Depois de Vini Jr., um velho conhecido pela torcida do Vitória foi alvo de ataques racistas no futebol internacional. O atacante Denilson, que defendeu o Rubro-Negro em 2018, recebeu uma enxurrada de mensagens após o seu time, o tailendês Ratchaburi, eliminar o Persib Bandung, da Indonésia, pela Champions League Asia 2.

"Por favor, parem de atacar a minha família! Meu Instagram é aberto, e esses racistas o usam para me chamar de macaco, gorila, negro e preto. Eu, Denílson Júnior, não me importo e por isso meu Instagram é aberto para todos. Mas por favor, peço que poupem meus filhos e minha esposa", escreveu o atleta de 30 anos nas redes sociais.

Confira:

Imagem ilustrativa da imagem Ex-Vitória denuncia racismo na Ásia: "Parem de atacar minha família"
| Foto: Reprodução

Os comentários racistas também foram direcionados à esposa, Mariany Fonte, que optou por deixar a conta aberta ao público por entender que é necessário combater o racismo. Ela também citou o episódio com Vini Jr., que denunciou racismo em jogo do Real Madrid contra o Benfica, pela Champions League.

"Ontem foi o Vini Jr., melhor jogador do mundo. Hoje fomos nós, Deni Jr. e nossa família e outros jogadores do Ratchaburi, que sofremos ataques racistas e ameaças por parte de racistas que se dizem torcedores do Persib", disse Mariany.

"Atacaram os jogadores, as esposas e os filhos. Invadiram o campo e quase fizeram de uma competição um cenário de guerra. Porque isso nada tem a ver com futebol e é inadmissível que ainda precisemos lidar com isso quando só estamos fazendo nosso trabalho, correndo atrás de um sonho e cuidando das nossas famílias. Todas as ligas deveriam se unir contra o racismo! Todos os clubes deveriam se posicionar. Não há espaço para o racismo!".

"Que fique claro que ataques e ofensas não nos intimidam. Meu Instagram e do meu marido continuarão abertos, porque acreditamos na liberdade e que quem precisa se esconder são fakes e bandidos. Continuaremos a trabalhar duro e lutar por nossos sonhos. Vocês continuarão vendo negros como melhores do mundo ou destaques nas competições. Não vão nos intimidar. E que sejam todos devidamente punidos".

Imagem ilustrativa da imagem Ex-Vitória denuncia racismo na Ásia: "Parem de atacar minha família"
| Foto: Reprodução

Tags:

denilson ecvitória

x