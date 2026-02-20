Relembre a última vez que o Bahia jogou em Pituaçu

Bahia em Pituaçu - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O retorno do Bahia a Pituaçu, confirmado para a rodada antecipada do Campeonato Baiano contra o Atlético de Alagoinhas, retoma uma história que há quase três anos está em hiato.

Comumente chamado de "Pituaço" em referência ao "Esquadrão de Aço", o estádio já foi a principal casa tricolor em diferentes momentos da última década, mas deixou de receber o time em 2023, retornando neste sábado, 21, às 20h.

A última vez que o Bahia atuou em Pituaçu como mandante foi em11 de janeiro de 2023, na estreia do Baianão daquele ano. Na ocasião, o Tricolor venceu a Juazeirense por 3 a 1 e marcou o início de uma nova fase institucional - foi justamente por lá o primeiro jogo oficial após a venda de 90% da SAF ao City Football Group.

Estreia da era City

A partida contra a Juazeirense ficou marcada como o pontapé inicial da chamada "era City" no clube. Diante de mais de 24 mil torcedores, o Bahia venceu com gols de Ricardo Goulart, Rezende e Biel, enquanto Kesley descontou para o Cancão de Fogo.

No primeiro tempo, o Tricolor construiu a vantagem explorando principalmente o lado esquerdo do ataque. Mugni participou diretamente do primeiro gol, cruzando para Ricardo Goulart abrir o placar. Pouco depois, Rezende aproveitou sobra na área para ampliar. Já na etapa final, Biel saiu do banco e marcou o terceiro, sacramentando o triunfo.

Caio Vidal e Ricardo Goulart pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Aquele jogo também marcou as estreias de nomes como Marcos Felipe, Kanu e Raul Gustavo, peças importantes no processo de reformulação do elenco. O público pagante foi de 24.729 torcedores, com renda superior a R$ 415 mil.

Pituaçu como visitante

Embora a última partida mandando em Pituaçu tenha sido em 2023, o Bahia ainda voltou a atuar em Pituaçu naquele mesmo ano como visitante, em 1º de março. Pela Copa do Brasil, o Tricolor goleou o Jacuipense por 4 a 1, em duelo válido pela primeira fase do torneio.

Naquela noite, Biel, Jacaré e Cauly (além de um gol contra) garantiram a classificação e uma premiação que ultrapassou os R$ 3 milhões somando cota de participação e avanço de fase. O estádio, mesmo com público menor, pouco mais de 2,6 mil pagantes, serviu como cenário de respiro em meio a um momento de pressão sobre a equipe.

Biel e Jacaré pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Palco histórico

Pituaçu também guarda memórias profundas na história recente do Bahia. Foi lá que o clube celebrou o acesso à Série A em 2010, encerrando um período de sete anos longe da elite nacional.

Dois anos depois, em 2012, o estádio foi palco da conquista do Campeonato Baiano que quebrou um jejum estadual de uma década, participando de mais um momento marcante para a torcida tricolor.

Hoje, mesmo com a Arena Fonte Nova consolidada como casa oficial do Tricolor, o "Pituaço" recebe o Bahia de volta para cumprir tabela já classificado no Baianão, mas também para revisitar um espaço que ajudou a moldar capítulos decisivos da sua história recente.