CAPITÃO VOLTOU!

Bahia ganha reforço de peso para decisão na Libertadores

Meio-campista ficou de fora do jogo de ida da 2ªfase da pré-Libertadores

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/02/2026 - 6:57 h

Duelo contra o O'Higgins ganha novo ingrediente para o Bahia
Duelo contra o O'Higgins ganha novo ingrediente para o Bahia -

Éverton Ribeiro vai reforçar o Bahia no duelo decisivo contra o O'Higgins nesta quarta-feira, 25, às 19h, na Arena Fonte Nova. Após ficar de fora do jogo de ida da 2ª fase preliminar da Copa Libertadores da América em razão do cumprimento de uma suspensão sofrida ainda em 2025, o camisa 10 e capitão da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni estará novamente à disposição do Esquadrão.

Éverton Ribeiro volta e Bahia ganha trunfo na decisão da Libertadores
Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com isso, o meio-campista vai retornar ao time titular, reforçando a equipe na construção de jogadas, na execução das funções táticas do setor de meio-campo e no papel de liderança, não apenas por usar a braçadeira de capitão, mas também pelo refinamento técnico e pela experiência na competição continental.

Leia Também:

Bahia perde segunda seguida e amarga vice-lanterna da Série A1
Ex-Bahia iguala recorde no Paulistão após eliminar Santos de Neymar
Oficial! Bahia anuncia transferência de volante para clube da China

No jogo de ida, o Bahia sentiu a ausência de Éverton Ribeiro. O meio-campista Erick, escolhido para substituí-lo, deixou a partida ainda no primeiro tempo e deu lugar a Caio Alexandre, em mudança que, segundo Ceni, teve como objetivo “dar mais qualidade ao meio de campo”, conforme revelou o treinador na coletiva após o confronto.

Para garantir a classificação à terceira fase preliminar da Libertadores, o Bahia precisará reverter o placar na Arena Fonte Nova, após perder o primeiro jogo por 1 a 0. Se vencer por um gol de diferença, levará a decisão para as penalidades. Em caso de triunfo por dois ou mais gols, assegurará vaga direta na próxima fase preliminar da “Glória Eterna”.

